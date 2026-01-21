https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069388450.html
Мать Свечникова рассказала, когда увидит найденное в Босфоре тело
Мать Свечникова рассказала, когда увидит найденное в Босфоре тело - РИА Новости, 21.01.2026
Мать Свечникова рассказала, когда увидит найденное в Босфоре тело
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова смогут увидеть обнаруженное в Босфорском проливе тело только после получения... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:18:00+03:00
2026-01-21T18:18:00+03:00
2026-01-21T18:27:00+03:00
босфор
в мире
стамбул
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_acb5dc3412c1975b958d360a78839b86.png
https://ria.ru/20260121/bosfor-2069325793.html
https://ria.ru/20260121/semja-2069281983.html
босфор
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a7bce15c65d19f5409f9a034aa07ecdf.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
босфор, в мире, стамбул, россия, николай свечников
Босфор, В мире, Стамбул, Россия, Николай Свечников
Мать Свечникова рассказала, когда увидит найденное в Босфоре тело
РИА Новости: мать Свечникова рассказала, когда увидит найденное в Босфоре тело
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова смогут увидеть обнаруженное в Босфорском проливе тело только после получения результатов ДНК-теста, сообщила РИА Новости мать спортсмена Галина.
Прибывшие в Стамбул
в среду родители пловца сразу из аэропорта направились в управление судмедэкспертизы и сдали ДНК-тест.
"Только после того, как будет результат ДНК-теста, нам разрешат посмотреть тело", - сообщила Свечникова
.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор
в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза, по предположению полиции, речь идет о Свечникове, сообщили ранее РИА Новости в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле. Родственница пловца Алена Караман ранее сообщила РИА Новости, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело принадлежит Николаю Свечникову, она узнала гидрокостюм.
Ряд турецких телеканалов, среди них AHaber и NTV, сообщили в среду без каких-либо ссылок и доказательств, что обнаруженное в Босфоре тело якобы принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, семья пловца сообщила РИА Новости, что считает эти сообщения ненужными и безосновательными.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.