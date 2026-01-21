Рейтинг@Mail.ru
Родители Свечникова отправились в Стамбул для опознания тела из Босфора - РИА Новости, 21.01.2026
10:45 21.01.2026 (обновлено: 10:59 21.01.2026)
Родители Свечникова отправились в Стамбул для опознания тела из Босфора
Родители Свечникова отправились в Стамбул для опознания тела из Босфора

РИА Новости: родители пловца Свечникова отправились в Стамбул для ДНК-теста

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Родители российского пловца Николая Свечникова отправились в Стамбул для участия в процедуре опознания тела мужчины, обнаруженного в Босфоре, рассказала РИА Новости его мать Галина Свечникова.
"Нашли человека (тело - ред.), который находится в гидрокостюме. Нашей родственнице не дали его опознать, поэтому на данный момент мы не знаем, он ли это или нет… Едем сдавать ДНК", - сказала Свечникова перед вылетом в Стамбул в московском аэропорту "Домодедово".
Родственница Свечникова на 99% уверена, что в Босфоре найдено его тело
В то же время собеседница агентства признала, что татуировки на найденном в Босфоре теле мужчины схожи с теми, что были у пропавшего пловца.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников, участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Родственницу российского пловца Алену Караман вызывали во вторник в отделение стамбульской полиции для опознания тела, однако в итоге показали только его фотографии. Женщина также направилась в отделение судмедэкспертизы, но там ей также не позволили осмотреть тело, так как она не является родственником первой линии.
Поиски пропавшего в Босфорском проливе Свечникова были прекращены в 2025 году, но следствие продолжается, сообщила ранее агентству Караман.
Как рассказал ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак, семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия
СтамбулБосфорВ миреНиколай СвечниковДомодедово (аэропорт)
 
 
