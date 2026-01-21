В Калининграде суд приостановил работу пансионата для пожилых людей

КАЛИНИНГРАД, 21 янв – РИА Новости. После смерти пациентки суд в Калининграде по требованию Роспотребнадзора приостановил работу ООО "Калининградский пансионат", сообщает пресс-служба областного суда.
Как уточнили в суде, 15 января из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Калининградской области" поступила информация о смерти от вируса гриппа А с пневмонией женщины, проживавшей в ООО "Калининградский пансионат". В рамках административного расследования было установлено, что в пансионате было 19 постояльцев. Сотрудники и постояльцы против гриппа не привиты. Меры по изоляции лиц с симптомами инфекционного заболевания и обеспечения своевременного получения ими медицинской помощи не применялись, что является нарушением.
За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, санкцией части 1 статьи 6.3 КоАП РФ предусмотрена ответственность для юридических лиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"Постановлением Ленинградского районного суда от 21 января 2026 года ООО Калининградский пансионат признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ, его деятельность приостановлена на срок 80 суток", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного суда.
На сайте пансионата "Калининградский пансионат" сообщается, что это частный пансионат для пожилых и престарелых людей в Калининграде. Для них предлагают тематические вечера, прогулки, встречи, дни рождения, чтение книг, просмотр телевизора, настольные игры, создание поделок и прочее. Размещать постояльцев предлагают в специально оборудованных для пожилых людей 2,3-местных номерах.
