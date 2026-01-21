В Калининграде суд приостановил работу пансионата для пожилых людей

Как уточнили в суде, 15 января из ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Калининградской области" поступила информация о смерти от вируса гриппа А с пневмонией женщины, проживавшей в ООО "Калининградский пансионат". В рамках административного расследования было установлено, что в пансионате было 19 постояльцев. Сотрудники и постояльцы против гриппа не привиты. Меры по изоляции лиц с симптомами инфекционного заболевания и обеспечения своевременного получения ими медицинской помощи не применялись, что является нарушением.