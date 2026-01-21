Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы - РИА Новости, 21.01.2026
19:34 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sud-2069409607.html
На Украине суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы
На Украине суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы
в мире
одесса
украина
киев
геннадий труханов
владимир зеленский
в мире, одесса, украина, киев, геннадий труханов, владимир зеленский
В мире, Одесса, Украина, Киев, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский
На Украине суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы

Суд заменил домашний арест экс-мэру Одессы Труханову на личное обязательство

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения лишенному украинского гражданства бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову с домашнего ареста на личное обязательство, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
"Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Печерский районный суд Киева 31 октября 2025 года отправил Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения в Одессе, в результате которого погибли 10 человек.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать из Одессы и с Украины. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
Предъявление обвинения экс-мэру Одессы Геннадию Труханову - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Одесситы не верят в доказательства против Труханова, сообщили NYT
В миреОдессаУкраинаКиевГеннадий ТрухановВладимир Зеленский
 
 
