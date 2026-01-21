На Украине суд изменил меру пресечения экс-мэру Одессы

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Суд на Украине изменил меру пресечения лишенному украинского гражданства бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову с домашнего ареста на личное обязательство, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное".
Печерский районный суд Киева 31 октября 2025 года отправил Труханова под круглосуточный домашний арест по обвинению в халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения в Одессе, в результате которого погибли 10 человек.
Владимир Зеленский 14 октября лишил Труханова гражданства Украины. Труханов заявил, что намерен обжаловать решение о лишении его гражданства в суде. Он также сказал, что не собирается уезжать из Одессы и с Украины. До этого он говорил о намерении главы киевского режима лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
