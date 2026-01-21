В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 11 марта Ксению Владимирову, обвиняемую в пособничестве в покушении на убийство женщины, которую 12 января облили кислотой в подземном паркинге по заказу ее бывшего сожителя, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 11 марта Ксению Владимирову, обвиняемую в пособничестве в покушении на убийство женщины, которую 12 января облили кислотой в подземном паркинге по заказу ее бывшего сожителя, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По версии следствия, Владимирова была пособницей в преступлении, она нашла исполнителя, передала ему полученную от заказчика информацию о жертве и месте нападения. Следствие считает, что именно через нее бывший гражданский супруг пострадавшей передал ключ от паркинга.

"Суд избрал Владимировой меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 марта 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что Владимирова помогала в подготовке заказного покушения на убийство.

Объединенная пресс-служба судов региона 18 января сообщала об аресте до 11 марта Николая Ермакова, предполагаемого заказчика покушения с целью убийства бывшей гражданской супруги. В среду суд также отправил под стражу до 11 марта Эдуарда Сердюка, обвиняемого в покушении на бывшую гражданскую жену Ермакова, которую Сердюк облил кислотой.

По версии следствия, Ермаков решил убить бывшую сожительницу из личной неприязни и нанял для этого мужчину 1990 года рождения и женщину 1998 года рождения, ключ от паркинга Ермаков заранее передал соучастникам преступления. Нападавший облил жертву токсическим веществом, но потерпевшая оказала активное сопротивление, и мужчине пришлось убежать. Женщина получила ожоги, но выжила.