В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство женщины
18:03 21.01.2026
В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство женщины
В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство женщины
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 11 марта Ксению Владимирову, обвиняемую в пособничестве в покушении на убийство женщины,... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия
свердловская область
екатеринбург
валерий горелых
свердловская область
екатеринбург
происшествия, свердловская область, екатеринбург, валерий горелых
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Валерий Горелых
В Екатеринбурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство женщины

На Урале арестовали фигурантку дела о покушении на женщину с применением кислоты

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 11 марта Ксению Владимирову, обвиняемую в пособничестве в покушении на убийство женщины, которую 12 января облили кислотой в подземном паркинге по заказу ее бывшего сожителя, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По версии следствия, Владимирова была пособницей в преступлении, она нашла исполнителя, передала ему полученную от заказчика информацию о жертве и месте нападения. Следствие считает, что именно через нее бывший гражданский супруг пострадавшей передал ключ от паркинга.
"Суд избрал Владимировой меру пресечения в виде заключения под стражу по 11 марта 2026 года включительно", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что Владимирова помогала в подготовке заказного покушения на убийство.
Объединенная пресс-служба судов региона 18 января сообщала об аресте до 11 марта Николая Ермакова, предполагаемого заказчика покушения с целью убийства бывшей гражданской супруги. В среду суд также отправил под стражу до 11 марта Эдуарда Сердюка, обвиняемого в покушении на бывшую гражданскую жену Ермакова, которую Сердюк облил кислотой.
По версии следствия, Ермаков решил убить бывшую сожительницу из личной неприязни и нанял для этого мужчину 1990 года рождения и женщину 1998 года рождения, ключ от паркинга Ермаков заранее передал соучастникам преступления. Нападавший облил жертву токсическим веществом, но потерпевшая оказала активное сопротивление, и мужчине пришлось убежать. Женщина получила ожоги, но выжила.
20 января начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Владимирова вместе с предполагаемым исполнителем, Сердюком, была задержана на квартире родственников мужчины. Он отметил, что ранее они оба были судимы.
Происшествия
 
 
