Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sud-2069344156.html
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке - РИА Новости, 21.01.2026
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке
Электростальский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве парня на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:14:00+03:00
2026-01-21T16:14:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
https://ria.ru/20260121/kirillov-2069338868.html
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069334982.html
московская область (подмосковье)
электросталь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке

РИА Новости: суд арестовал обвиняемого в убийстве на остановке в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Электростальский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве парня на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно", - рассказали в пресс-службе.
Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова
Вчера, 15:56
Как сообщал подмосковный главк СК РФ, в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент фигурант достал нож и нанес удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, юноша скончался.
Как уточнили в региональной прокуратуре, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину в инкриминируемом преступлении он признал частично.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд признавал здание, обрушившееся в Новосибирске, незаконно возведенным
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЭлектростальРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала