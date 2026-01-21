В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Электростальский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве парня на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд избрал Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал подмосковный главк СК РФ , в Электростали в рейсовом автобусе у группы молодых людей произошел конфликт с одним из пассажиров - 19-летним молодым человеком - на фоне внезапно возникшей личной неприязни. Когда они покинули салон автобуса, между ними произошла драка на остановке. В какой-то момент фигурант достал нож и нанес удар одному из молодых людей в шею и туловище. Несмотря на оказанную в медучреждении помощь, юноша скончался.