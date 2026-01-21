https://ria.ru/20260121/sud-2069344156.html
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке - РИА Новости, 21.01.2026
В Подмосковье суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины на остановке
Электростальский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве парня на остановке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 21.01.2026
