Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе частично удовлетворил иск супруги убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко к мэрии муниципалитета: из 10 миллионов рублей, которые просила вдова, взыскано только полтора миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Управление СК РФ по Алтайскому краю сообщало, что 4 марта 2025 года Онищенко был убит из огнестрельного оружия, а подозреваемый пытался покончить с собой и впоследствии скончался в больнице. В убийстве, по данным источника в силовых структурах, подозревали Анатолия Фенина, руководителя местного муниципального предприятия и подчиненного убитого. В пресс-службе судов общей юрисдикции Югры 20 января проинформировали, что жена убитого подала в интересах ребенка иск о возмещении морального вреда.

Слушания по гражданскому делу прошли в среду, решение было принято в одно заседание. Согласно картотеке, одним из двух истцов выступает Ольга Онищенко. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Сургутского горсуда, иск рассматривается в Югре по выбору истца и по месту его жительства.