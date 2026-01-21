https://ria.ru/20260121/sud-2069339766.html
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края - РИА Новости, 21.01.2026
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края
Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе частично удовлетворил иск супруги убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:02:00+03:00
2026-01-21T16:02:00+03:00
2026-01-21T16:02:00+03:00
алтайский край
ханты-мансийский автономный округ
завьяловский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001760_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_16ca986a4eb9dbde23b59d3406a85836.jpg
https://ria.ru/20260120/omsk-2069152526.html
алтайский край
ханты-мансийский автономный округ
завьяловский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001760_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ae88fe5a9a9c2186f1711a6c387a099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, ханты-мансийский автономный округ, завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Завьяловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края
РИА Новости: иск вдовы алтайского чиновника Онищенко частично удовлетворили
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе частично удовлетворил иск супруги убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко к мэрии муниципалитета: из 10 миллионов рублей, которые просила вдова, взыскано только полтора миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Управление СК РФ
по Алтайскому краю
сообщало, что 4 марта 2025 года Онищенко был убит из огнестрельного оружия, а подозреваемый пытался покончить с собой и впоследствии скончался в больнице. В убийстве, по данным источника в силовых структурах, подозревали Анатолия Фенина, руководителя местного муниципального предприятия и подчиненного убитого. В пресс-службе судов общей юрисдикции Югры 20 января проинформировали, что жена убитого подала в интересах ребенка иск о возмещении морального вреда.
Слушания по гражданскому делу прошли в среду, решение было принято в одно заседание. Согласно картотеке, одним из двух истцов выступает Ольга Онищенко. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Сургутского горсуда, иск рассматривается в Югре по выбору истца и по месту его жительства.
"Сургутским городским судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.