Рейтинг@Mail.ru
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sud-2069339766.html
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края - РИА Новости, 21.01.2026
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края
Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе частично удовлетворил иск супруги убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:02:00+03:00
2026-01-21T16:02:00+03:00
алтайский край
ханты-мансийский автономный округ
завьяловский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001760_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_16ca986a4eb9dbde23b59d3406a85836.jpg
https://ria.ru/20260120/omsk-2069152526.html
алтайский край
ханты-мансийский автономный округ
завьяловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003001760_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6ae88fe5a9a9c2186f1711a6c387a099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, ханты-мансийский автономный округ, завьяловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Завьяловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд частично удовлетворил иск жены убитого главы района Алтайского края

РИА Новости: иск вдовы алтайского чиновника Онищенко частично удовлетворили

© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеРабота СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтакте
Работа СК РФ на месте убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе частично удовлетворил иск супруги убитого главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко к мэрии муниципалитета: из 10 миллионов рублей, которые просила вдова, взыскано только полтора миллиона, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Управление СК РФ по Алтайскому краю сообщало, что 4 марта 2025 года Онищенко был убит из огнестрельного оружия, а подозреваемый пытался покончить с собой и впоследствии скончался в больнице. В убийстве, по данным источника в силовых структурах, подозревали Анатолия Фенина, руководителя местного муниципального предприятия и подчиненного убитого. В пресс-службе судов общей юрисдикции Югры 20 января проинформировали, что жена убитого подала в интересах ребенка иск о возмещении морального вреда.
Слушания по гражданскому делу прошли в среду, решение было принято в одно заседание. Согласно картотеке, одним из двух истцов выступает Ольга Онищенко. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Сургутского горсуда, иск рассматривается в Югре по выбору истца и по месту его жительства.
"Сургутским городским судом вынесено решение о частичном удовлетворении исковых требований, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 миллионов рублей", – сказала собеседница агентства.
Вид на Омск - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Омске чиновника обвинили в мошенничестве при покупке квартир для сирот
20 января, 20:25
 
Алтайский крайХанты-Мансийский автономный округЗавьяловский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала