Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов

Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:56:00+03:00
2026-01-21T15:56:00+03:00
2026-01-21T16:25:00+03:00
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, у которых после теракта были повреждены квартиры и машины.
В пользу вдовы генерала Светланы Кирилловой суд взыскал с осужденных 7,2 миллиона рублей, в пользу ее сына и вдовы Поликарповой - по 10 миллионов рублей.
Второй западный окружной военный суд приговорил четверых фигурантов на сроки от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Кириллов
был удостоен посмертно высшей госнаградой за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Министр обороны Андрей Белоусов
передал его вдове "Золотую звезду" Героя России
. Он также вручил орден Мужества вдове Поликарпова.