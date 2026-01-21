Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, у которых после теракта были повреждены квартиры и машины.

В пользу вдовы генерала Светланы Кирилловой суд взыскал с осужденных 7,2 миллиона рублей, в пользу ее сына и вдовы Поликарповой - по 10 миллионов рублей.

Второй западный окружной военный суд приговорил четверых фигурантов на сроки от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения.