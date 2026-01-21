Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов
15:56 21.01.2026 (обновлено: 16:25 21.01.2026)
Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов
Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов - РИА Новости, 21.01.2026
Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов
Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:56:00+03:00
2026-01-21T16:25:00+03:00
происшествия
россия
игорь кириллов
андрей белоусов
https://ria.ru/20260121/kirillov-2069338868.html
россия
происшествия, россия, игорь кириллов, андрей белоусов
Происшествия, Россия, Игорь Кириллов, Андрей Белоусов
Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб Кириллов

Суд удовлетворил иски потерпевших при теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Суд. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших по делу о теракте, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд также частично удовлетворил иски потерпевших, у которых после теракта были повреждены квартиры и машины.
В пользу вдовы генерала Светланы Кирилловой суд взыскал с осужденных 7,2 миллиона рублей, в пользу ее сына и вдовы Поликарповой - по 10 миллионов рублей.
Второй западный окружной военный суд приговорил четверых фигурантов на сроки от 18 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Кириллов был удостоен посмертно высшей госнаградой за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Министр обороны Андрей Белоусов передал его вдове "Золотую звезду" Героя России. Он также вручил орден Мужества вдове Поликарпова.
Ахмаджон Курбонов* перед оглашением приговора во Втором западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд назначил сроки вплоть до пожизненного обвиняемым в убийстве Кириллова
ПроисшествияРоссияИгорь КирилловАндрей Белоусов
 
 
