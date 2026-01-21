Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Нижегородской области, экс-министр строительства региона Валерий Англичанинов, являющийся учредителем компании-застройщика "Интерсити", осужден на 6 лет колонии по делу о хищении средств дольщиков на сумму более 273 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.