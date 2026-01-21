Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Нижегородской области, экс-министр строительства региона Валерий Англичанинов, являющийся учредителем компании-застройщика "Интерсити", осужден на 6 лет колонии по делу о хищении средств дольщиков на сумму более 273 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Англичанинова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили агентству в пресс-службе суда.
Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь фактическим руководителем ООО "Интерсити" и генеральным директором ООО "Строймаштрейд", в период с 2019-го по 2022 годы заключил договоры уступки прав требования объектов недвижимости с участниками долевого строительства жилого комплекса "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде. Однако обязательства по строительству и предоставлению жилья не были исполнены. Поступившими от граждан более 273 миллионами рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 213 человек.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Англичанинов был заключен под стражу.
Англичанинов был заместителем губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике и ЖКХ в 2007-2010 годах, когда пост главы региона занимал Валерий Шанцев.