Рейтинг@Mail.ru
Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sud-2069336311.html
Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков
Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков - РИА Новости, 21.01.2026
Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков
Бывший заместитель губернатора Нижегородской области, экс-министр строительства региона Валерий Англичанинов, являющийся учредителем компании-застройщика... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:46:00+03:00
2026-01-21T15:46:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:39:2771:1597_1920x0_80_0_0_87c597f9609f559b66c5b3d4bd9d57cc.jpg
https://ria.ru/20260121/sud-2069329527.html
https://ria.ru/20260121/sud-2069324452.html
нижегородская область
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067661315_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1c4c5a3e55450622ee19c6723c1d3ec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, нижний новгород
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород
Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили за обман дольщиков

Нижегородского экс-заместителя губернатора осудили на 6 лет за обман дольщиков

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Бывший заместитель губернатора Нижегородской области, экс-министр строительства региона Валерий Англичанинов, являющийся учредителем компании-застройщика "Интерсити", осужден на 6 лет колонии по делу о хищении средств дольщиков на сумму более 273 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
"Англичанинова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили агентству в пресс-службе суда.
Суд по делу племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд вынес приговор племяннику Варнавы
Вчера, 15:24
Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь фактическим руководителем ООО "Интерсити" и генеральным директором ООО "Строймаштрейд", в период с 2019-го по 2022 годы заключил договоры уступки прав требования объектов недвижимости с участниками долевого строительства жилого комплекса "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде. Однако обязательства по строительству и предоставлению жилья не были исполнены. Поступившими от граждан более 273 миллионами рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 213 человек.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Англичанинов был заключен под стражу.
Англичанинов был заместителем губернатора Нижегородской области по строительству, энергетике и ЖКХ в 2007-2010 годах, когда пост главы региона занимал Валерий Шанцев.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
На Урале воспитателя суворовского училища осудили за насилие над учеником
Вчера, 15:00
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала