Суд вынес приговор племяннику Варнавы

МЫТИЩИ (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Мытищинский городской суд приговорил племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия к принудительным работам по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать виновным… назначить наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием 15% в доход государства", - огласил приговор судья.

В ходе прений сторона защиты сообщила, что обвиняемый добровольно возместил материальный ущерб потерпевшей. Прокурор требовала два года условно.

Георгий Варнава обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Вину он признал.

По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.