Суд вынес приговор племяннику Варнавы
Суд вынес приговор племяннику Варнавы
Мытищинский городской суд приговорил племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия к принудительным работам по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.01.2026
Суд вынес приговор племяннику Варнавы
Суд приговорил племянника Варнавы к принудительным работам
МЫТИЩИ (Московская обл.), 21 янв - РИА Новости. Мытищинский городской суд приговорил племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия к принудительным работам по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным… назначить наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 8 месяцев с удержанием 15% в доход государства", - огласил приговор судья.
В ходе прений сторона защиты сообщила, что обвиняемый добровольно возместил материальный ущерб потерпевшей. Прокурор требовала два года условно.
Георгий Варнава обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ
(покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Вину он признал.
По версии обвинения, 5 февраля 2025 года 87-летней пенсионерке позвонил Варнава и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковского счета был осуществлен денежный перевод на счет террористической организации, за что она может быть привлечена к уголовной ответственности. Звонивший убедил пострадавшую в необходимости снять все денежные средства и передать их курьеру.
Когда потерпевшая попыталась снять сбережения, сотрудник банка заподозрил мошенничество и сообщил в полицию. При передаче муляжа денежных средств в размере 350 тысяч рублей курьер был задержан.