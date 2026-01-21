Рейтинг@Mail.ru
На Урале воспитателя суворовского училища осудили за насилие над учеником
15:00 21.01.2026
На Урале воспитателя суворовского училища осудили за насилие над учеником
Бывшего педагога суворовского военного училища в Екатеринбурге проворили к 8 годам колонии за сексуальное насилие над учеником в бане, куда он пригласил...
На Урале воспитателя суворовского училища осудили за насилие над учеником

Наручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Бывшего педагога суворовского военного училища в Екатеринбурге проворили к 8 годам колонии за сексуальное насилие над учеником в бане, куда он пригласил мальчика "попариться", сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему воспитателю Екатеринбургского суворовского военного училища. Суд установил, что педагог пригласил несовершеннолетнего воспитанника к себе на дачу попариться в бане, где совершил в отношении него действия сексуального характера", – рассказала пресс-служба.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки
Пасынок Намина совершил убийства в состоянии аффекта, заявила адвокат
14:54
Фигуранту вменяли статью о насильственных действиях сексуального характера, вину он так и не признал.
"Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – говорится в сообщении.
Экс-педагог также обязан выплатить потерпевшему 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.
На месте обрушения части здания в Первомайском районе Новосибирска
Под завалами здания, рухнувшего в Новосибирске, могут находиться еще люди
14:00
 
