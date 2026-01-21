Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум - РИА Новости, 21.01.2026
11:32 21.01.2026
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум - РИА Новости, 21.01.2026
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум
Северный флотский военный суд приговорил бывшего студента строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал на двух педагогов и ранил их, РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:32:00+03:00
2026-01-21T11:32:00+03:00
происшествия
россия
архангельск
россия
архангельск
происшествия, россия, архангельск
Происшествия, Россия, Архангельск
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум

РИА Новости: напавший на архангельский техникум получил 13 лет лишения свободы

© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАОБывший студент техникума, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, в суде
Бывший студент техникума, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Фото : Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО
Бывший студент техникума, которому предъявлено обвинение в покушении на убийство, в суде. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил бывшего студента строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал на двух педагогов и ранил их, к 13 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы с ограничением в один год, с отбыванием двух лет в тюрьме, далее - в колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.
Утром 29 сентября 2025 года юноша нанес ножевые ранения преподавателю техникума. Нападение пытались пресечь работник заведения и студенты, ставшие очевидцами преступления.
После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался ранить двух студентов, которым удалось его задержать и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Дело было возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "а", "б", "л" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе в связи с выполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
ПроисшествияРоссияАрхангельск
 
 
