Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум

МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил бывшего студента строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал на двух педагогов и ранил их, к 13 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.

"Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы с ограничением в один год, с отбыванием двух лет в тюрьме, далее - в колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

Утром 29 сентября 2025 года юноша нанес ножевые ранения преподавателю техникума. Нападение пытались пресечь работник заведения и студенты, ставшие очевидцами преступления.

После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался ранить двух студентов, которым удалось его задержать и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов.