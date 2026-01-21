https://ria.ru/20260121/sud-2069263274.html
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум
Северный флотский военный суд приговорил бывшего студента строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал на двух педагогов и ранил их, РИА Новости, 21.01.2026
Суд вынес приговор бывшему студенту, напавшему на архангельских техникум
РИА Новости: напавший на архангельский техникум получил 13 лет лишения свободы
МУРМАНСК, 21 янв - РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил бывшего студента строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал на двух педагогов и ранил их, к 13 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре.
"Суд приговорил фигуранта к 13 годам лишения свободы с ограничением в один год, с отбыванием двух лет в тюрьме, далее - в колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.
Утром 29 сентября 2025 года юноша нанес ножевые ранения преподавателю техникума. Нападение пытались пресечь работник заведения и студенты, ставшие очевидцами преступления.
После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался ранить двух студентов, которым удалось его задержать и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов.
Дело было возбуждено по части 3 статьи 30, пунктам "а", "б", "л" части 2 статьи 105 УК РФ
(покушение на убийство четырех лиц, в том числе в связи с выполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).