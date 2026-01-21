Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал хулигана, разбившего табличку на доме Политковской
10:05 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/sud-2069237475.html
Суд оштрафовал хулигана, разбившего табличку на доме Политковской
Тверской суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей разбившего мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе
происшествия
москва
рустам махмудов
лом-али гайтукаев
дмитрий павлюченков
обсе
московский городской суд
москва
происшествия, москва, рустам махмудов, лом-али гайтукаев, дмитрий павлюченков, обсе, московский городской суд
Происшествия, Москва, Рустам Махмудов, Лом-Али Гайтукаев, Дмитрий Павлюченков, ОБСЕ, Московский городской суд
Суд оштрафовал хулигана, разбившего табличку на доме Политковской

© Фото : Замятин/TelegramРазбитая мемориальная доска Анны Политковской на Лесной улице в Москве
Разбитая мемориальная доска Анны Политковской на Лесной улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей разбившего мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Тверской районный суд города Москвы оштрафовал хулигана, разбившего мемориальную табличку на доме Анны Политковской. Суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, Филиппова Александра Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.
Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице в Москве была разбита 18 января. Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.
Утром во вторник временная табличка с именем журналистки была сорвана со стены дома. Почти сразу установили новую, а рядом повесили фотографию Политковской, сообщал корреспондент РИА Новости.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам двух исполнителей убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники, в том числе бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, получили от 11 до 20 лет тюрьмы.
ПроисшествияМоскваРустам МахмудовЛом-Али ГайтукаевДмитрий ПавлюченковОБСЕМосковский городской суд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
