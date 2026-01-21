Суд оштрафовал хулигана, разбившего табличку на доме Политковской

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей разбившего мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской, Тверской суд Москвы оштрафовал на одну тысячу рублей разбившего мемориальную табличку на доме журналистки Анны Политковской, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Тверской районный суд города Москвы оштрафовал хулигана, разбившего мемориальную табличку на доме Анны Политковской. Суд признал виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, Филиппова Александра Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.

Мемориальная доска на доме Политковской на Лесной улице в Москве была разбита 18 января. Утром в понедельник на стене дома установили временную табличку с той же надписью, которая была на разбитом мемориале.

Утром во вторник временная табличка с именем журналистки была сорвана со стены дома. Почти сразу установили новую, а рядом повесили фотографию Политковской, сообщал корреспондент РИА Новости.