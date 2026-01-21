Рейтинг@Mail.ru
Европа сможет защитить себя без США, заявил Стубб - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/stubb-2069296380.html
Европа сможет защитить себя без США, заявил Стубб
Европа сможет защитить себя без США, заявил Стубб - РИА Новости, 21.01.2026
Европа сможет защитить себя без США, заявил Стубб
Европа сможет защитить себя без США, заявил президент Финляндии Александр Стубб. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:32:00+03:00
2026-01-21T13:32:00+03:00
в мире
европа
сша
финляндия
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055462629_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_c5f2042c9c14e34dfee42d74a2bdd027.jpg
https://ria.ru/20260121/medvedev-2069241919.html
https://ria.ru/20260121/davos-2069174354.html
европа
сша
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055462629_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af695f961ec2cc141c326505759bb0a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, финляндия, f-35
В мире, Европа, США, Финляндия, F-35
Европа сможет защитить себя без США, заявил Стубб

Стубб заявил, что Европа сможет защитить себя без американцев

© AP Photo / Hannah McKayПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Hannah McKay
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европа сможет защитить себя без США, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Может ли Европа защитить себя? Мой ответ - однозначно да… Без американцев", - сказал Стубб на панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, трансляция велась на сайте форума.
Логотип экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Медведев назвал форум в Давосе бессмысленным
10:16
В качестве примера финский президент назвал воинскую обязанность в Финляндии, возможность мобилизовать 280 тысяч человек "в течение нескольких недель", артиллерию, истребители F-18 и заказанные F-35, а также другое вооружение.
"Ваш следующий вопрос будет: летают ли они (истребители - ред.) без американцев? Нет. Но верим ли мы, что они будут продолжать летать, потому что это в интересах Америки? Да", - добавил Стубб.
Стубб также выразил сомнение, что Европе необходим потенциал для защиты от США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию
08:00
 
В миреЕвропаСШАФинляндияF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала