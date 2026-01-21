Рейтинг@Mail.ru
Трендовые советские вещи из 1950-х, вернувшиеся в моду
17:39 21.01.2026
Трендовые советские вещи из 1950-х, вернувшиеся в моду
Трендовые советские вещи из 1950-х, вернувшиеся в моду - РИА Новости, 21.01.2026
Трендовые советские вещи из 1950-х, вернувшиеся в моду
Эпоха 50-х в СССР была уникальной: с одной стороны — сдержанность "послевоенного шика", с другой — яркий бунт стиляг. В 2026 году многие элементы адаптированы... РИА Новости, 21.01.2026
2026
СССР

Трендовые советские вещи из 1950-х, вернувшиеся в моду

© РИА Новости / Александр Чепрунов
Грузинская ССР. Батумский ботанический сад. 1952 год
Грузинская ССР. Батумский ботанический сад. 1952 год - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Чепрунов
Перейти в медиабанк
Грузинская ССР. Батумский ботанический сад. 1952 год
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Эпоха 50-х в СССР была уникальной: с одной стороны — сдержанность "послевоенного шика", с другой — яркий бунт стиляг. В 2026 году многие элементы адаптированы под современный минимализм и экологичность. Разбираемся, с чем сочетать и как носить отдельные вещи, вернувшиеся на подиумы.

1. Платья и юбки силуэта New Look

После войны и суровых 40-х женщины истосковались по изяществу. В 1950-е в моду вошел утонченный силуэт Кристиана Диора, который в СССР адаптировали под свои реалии. В 50-х это был золотой стандарт женственности — вспомним Людмилу Гурченко в "Карнавальной ночи".
  • Интересный факт: чтобы добиться нужной пышности, советские модницы использовали несколько накрахмаленных нижних юбок.
  • Как носить: пышную юбку сочетайте с грубым верхом — чтобы снизить градус ретро. Это может быть объемный свитер крупной вязки или кожаный бомбер / байкерская косуха. Обувь: массивные ботинки с высоким голенищем, которые уходят под подол юбки, создают непрерывную вертикаль и визуально удлиняют ноги. Контраст нежного и брутального — это база 2026-го.
© Мосфильм (1956)Актриса Людмила Гурченко в кинофильме "Карнавальная ночь"
Актриса Людмила Гурченко в кинофильме Карнавальная ночь - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Мосфильм (1956)
Актриса Людмила Гурченко в кинофильме "Карнавальная ночь"

2. Юбка-карандаш длины миди

Если пышные юбки ассоциировались с праздником и отдыхом, то узкая юбка с жакетом была атрибутом интеллигенции. После войны государству нужно было возвращать женщин в рабочие процессы. Образ советской труженицы должен был быть опрятным, серьезным и лишенным "западного легкомыслия".
  • Интересный факт: в СССР этот стиль популяризировали через журналы "Мода" и "Работница". В них публиковались выкройки таких костюмов для самостоятельного пошива — купить готовую качественную вещь, идеально сидящую по фигуре, в магазине было сложно.
  • Как носить: носим те же юбки-карандаш, но добавляем к ним современные детали — прозрачные лонгсливы вместо глухих блузок, жакеты из экокожи с подчеркнутыми плечами и приталенным силуэтом.
© Getty Images / Oleh_photographerДевушка в юбке-карандаше
Девушка в юбке-карандаше - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / Oleh_photographer
Девушка в юбке-карандаше

3. Тренчи и кожаные пальто

В те годы кожаное пальто (особенно черное или темно-коричневое) было не просто одеждой. Кожанки ассоциировались с чекистами и партийными боссами. Сейчас этот тренд вернулся: теперь это не про спецслужбы, а про "стиль "Матрицы" и технологичный нуар.
  • Материалы: в моде либо высококачественная экокожа, либо винтажная кожа с потертостями, как будто ее реально достали из дедушкиного шкафа 50-х годов. Цвета в тренде — глубокий винный, оливковый и графитовый.
  • Как носить: длинные кожаные тренчи в пол (макси) — это абсолютный мастхэв. Дизайнеры делают акцент на "защищенности" и приватности, поэтому огромные плащи, в которые можно завернуться, как в кокон, популярны.
© Getty Images / Janko MaslovaricКожаное пальто
Кожаное пальто - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Getty Images / Janko Maslovaric
Кожаное пальто

4. Стиль стиляг: яркие цвета и принты

Советские стиляги — уникальное культурное явление. Это была первая советская молодежная субкультура — она достигла своего расцвета в 50-х годах. Молодежь, особенно в крупных городах, увидела другую жизнь и решила отличаться от "серой массы". Они хотели жить ярко, слушать джаз, танцевать буги-вуги и одеваться не "по-советски".
  • Интересный факт: стиль стиляг 50-х вернулся не как карнавальный костюм, а через "дофаминовый дрессинг", который сменяет затянувшийся минимализм. Дизайнеры (например, Loewe, Dior, Fendi) массово используют элементы: гипертрофированно яркие галстуки с необычными узорами (геометрия, абстракция), яркие цветные носки, кардиганы и блузки.
  • Как носить: модно сочетать яркие "стиляжные" цвета с цветом года по версии Pantone — мягким белым Cloud Dancer. Например: яркая оранжевая юбка-миди + молочный свитер.
© Красная Стрела (2008)Кадр из фильма "Стиляги"
Кадр из фильма Стиляги - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© Красная Стрела (2008)
Кадр из фильма "Стиляги"

5. Меховые воротники

Качественное пальто стоило дорого, а хороший мех был дефицитом. Часто воротники делали съемными, чтобы переставлять с одной вещи на другую, создавая иллюзию богатого гардероба. Плюс съемную деталь было проще почистить отдельно или заменить.
  • Интересный факт: по типу меха сразу считывался статус. Для элиты: чернобурка — самый шик. Для среднего класса: рыжая лиса, куница или более доступный кролик.
  • Как носить: в моду вошли вариации из искусственного меха ярких цветов. Сейчас считается стильным крепить такой меховой воротник на обычную джинсовку, кожанку или кардиган. Это придает образу "советский шик", но в современной обработке.
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанкКоллекция одежды из русского меха 1968 года
Коллекция одежды из русских мехов 1968 года - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
Коллекция одежды из русского меха 1968 года

6. Воротнички-стойки и "глухие" платья

Строгость была в почете, сложился культ "достойного облика". Платья с воротником-стойкой по самое горло были нормой. При максимально закрытом верхе подобные модели были подогнаны по фигуре и имели очень узкую талию. Это создавало образ "неприступной, но очень привлекательной женщины".
  • Интересная фишка 2026-го: платья или блузы из хлопка/вискозы с высоким воротником и акцентными пуговицами. Дизайнеры делают такие воротнички из контрастных материалов (кожа, атлас).
  • Как носить: сочетайте "закрытую" блузу с дерзкой мини-юбкой или кожаными брюками, чтобы сбить налет консерватизма и не выглядеть как бабушка. Обувь: массивные ботинки на тракторной подошве или байкерские сапоги.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкНарядное розовое платье из шерстяной ткани с воротником, украшенным вышивкой из мелкого жемчуга
Нарядное розовое платье из шерстяной ткани с воротником, украшенным вышивкой из мелкого жемчуга - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Нарядное розовое платье из шерстяной ткани с воротником, украшенным вышивкой из мелкого жемчуга

7. Аксессуары: жемчуг, платки и клипсы

Аксессуары — это вообще отдельная песня. Тогда каждая деталь была на вес золота. В 50-е уши прокалывали редко, поэтому клипсы были в ходу.
  • Крупные клипсы и серьги-пусеты: актуальны гипертрофированно крупные, иногда асимметричные клипсы. Особенно популярны модели в виде цветов или геометрических фигур.
  • Жемчуг (но не скромный): несколько нитей разной длины сочетаются с золотыми цепями, кулонами или даже грубыми металлическими деталями.
  • Шелковые косынки и платки: завязанные как бандана или тюрбан. С очками "кошачий глаз" и тренчем создают тот самый хичкоковский кинообраз.
© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerМодель во время показа коллекции Givenchy Осень/Зима 2022-2023 на Неделе моды в Париже
Модель во время показа коллекции Givenchy Осень/Зима 2022-2023 на Неделе моды в Париже - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Модель во время показа коллекции Givenchy Осень/Зима 2022-2023 на Неделе моды в Париже
 
СССР
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
