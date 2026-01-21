Рейтинг@Mail.ru
Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/stavka-2069207672.html
Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте
Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте - РИА Новости, 21.01.2026
Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте
Российский бизнес не ждет от Банка России резких шагов по снижению ключевой ставки на заседаниях в феврале и марте - и этому есть объяснение, заявил в интервью... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:42:00+03:00
2026-01-21T05:42:00+03:00
экономика
александр шохин
центральный банк рф (цб рф)
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068953531_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57ae1b9adfcf499d0b7f4d8f905e1538.jpg
https://ria.ru/20260120/putin-2069042600.html
https://ria.ru/20260118/rsppy-2068585671.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068953531_389:0:1829:1080_1920x0_80_0_0_0e649e9c2bf08a8d882b0909fb4b5c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шохин, центральный банк рф (цб рф), российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Александр Шохин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте

Шохин: бизнес не ждет резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте

© РИА НовостиАлександр Шохин
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский бизнес не ждет от Банка России резких шагов по снижению ключевой ставки на заседаниях в феврале и марте - и этому есть объяснение, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля, второе - 20 марта. На итоговом в прошлом году заседании 19 декабря регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
РСПП обсуждает с Путиным защиту прав собственности, заявил Шохин
Вчера, 14:33
"Важен даже не столько ее уровень, сколько разрыв между инфляцией и ключевой ставкой. Еще год назад мы президенту говорили, что бизнес инфляцию 6% переживет. Сейчас мы видим, что инфляция 6%, но ключевая ставка - 16%. И этот разрыв мы считаем чрезмерным", - сказал Шохин.
"Хотя понимаем прекрасно, что ЦБ хотел бы посмотреть, как повышение НДС и ужесточение фискальной политики скажется на инфляции, а уточнить это можно будет только по итогам первого квартала. Поэтому трудно ждать, что в феврале-марте на заседаниях совета директоров ЦБ будут приниматься достаточно радикальные решения по снижению ставки", - пояснил он.
По словам Шохина, диапазон инфляции 4-6% для российских компаний не опасен, но есть порог чувствительности по ставке для бизнеса - он начинается на уровне примерно 12%. "При ставке выше 15% рентабельность отсутствует практически, за редким исключением, даже не по отраслям, а по отдельным бизнесам. Поэтому, конечно, хотелось бы иметь к концу года однозначную цифру по ключевой ставке, то есть ниже 10%", - заключил глава РСПП.
Президент РСПП Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Шохин назвал способ победить кадровый голод в России
18 января, 10:14
 
ЭкономикаАлександр ШохинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала