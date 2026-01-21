Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский бизнес не ждет от Банка России резких шагов по снижению ключевой ставки на заседаниях в феврале и марте - и этому есть объяснение, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Хотя понимаем прекрасно, что ЦБ хотел бы посмотреть, как повышение НДС и ужесточение фискальной политики скажется на инфляции, а уточнить это можно будет только по итогам первого квартала. Поэтому трудно ждать, что в феврале-марте на заседаниях совета директоров ЦБ будут приниматься достаточно радикальные решения по снижению ставки", - пояснил он.