Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский бизнес не ждет от Банка России резких шагов по снижению ключевой ставки на заседаниях в феврале и марте - и этому есть объяснение, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
Первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 13 февраля, второе - 20 марта. На итоговом в прошлом году заседании 19 декабря регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку до 16% с 16,5% годовых.
"Важен даже не столько ее уровень, сколько разрыв между инфляцией и ключевой ставкой. Еще год назад мы президенту говорили, что бизнес инфляцию 6% переживет. Сейчас мы видим, что инфляция 6%, но ключевая ставка - 16%. И этот разрыв мы считаем чрезмерным", - сказал Шохин.
"Хотя понимаем прекрасно, что ЦБ хотел бы посмотреть, как повышение НДС и ужесточение фискальной политики скажется на инфляции, а уточнить это можно будет только по итогам первого квартала. Поэтому трудно ждать, что в феврале-марте на заседаниях совета директоров ЦБ будут приниматься достаточно радикальные решения по снижению ставки", - пояснил он.
По словам Шохина, диапазон инфляции 4-6% для российских компаний не опасен, но есть порог чувствительности по ставке для бизнеса - он начинается на уровне примерно 12%. "При ставке выше 15% рентабельность отсутствует практически, за редким исключением, даже не по отраслям, а по отдельным бизнесам. Поэтому, конечно, хотелось бы иметь к концу года однозначную цифру по ключевой ставке, то есть ниже 10%", - заключил глава РСПП.
Шохин назвал способ победить кадровый голод в России
18 января, 10:14