Ситуация с Гренландией может сорвать визит Стармера в Китай, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
14:41 21.01.2026
Ситуация с Гренландией может сорвать визит Стармера в Китай, сообщили СМИ
в мире, китай, гренландия, кир стармер, великобритания
В мире, Китай, Гренландия, Кир Стармер, Великобритания
Ситуация с Гренландией может сорвать визит Стармера в Китай, сообщили СМИ

Reuters: ситуация с Гренландией может сорвать планируемый визит Стармера в Китай

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию может сорвать планируемый визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее британские СМИ сообщали, что Стармер может посетить Китай в конце января, однако визит до сих не был официально подтвержден. На фоне этого отношения между Британией и США обострились после заявлений Трампа о намерении приобрести Гренландию, которые Стармер назвал "ошибкой". Вскоре после этого Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "актом великой глупости и еще одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена".
"Источники предупредили, что угрозы президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию могут сорвать поездку Стармера (в Китай - ред.)", - пишет агентство.
По информации источников, план визита еще не проработан и находится на стадии согласования. Окончательное решение могут огласить в пятницу, пишет агентство. Если визит состоится, он станет первым посещением Китая британским премьером с 2018 года. Ожидается, что во время визита будет обновлен состав "Совета гендиректоров Великобритании и Китая".
По сообщениям СМИ, Стармер собирался осуществить визит после одобрения строительства нового посольства Китая в Лондоне, которое станет самым крупным посольством в Европе. Строительство было одобрено во вторник, несмотря на критику и опасения о якобы шпионаже со стороны Китая.
В миреКитайГренландияКир СтармерВеликобритания
 
 
