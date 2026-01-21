Ситуация с Гренландией может сорвать визит Стармера в Китай, сообщили СМИ

По информации источников, план визита еще не проработан и находится на стадии согласования. Окончательное решение могут огласить в пятницу, пишет агентство. Если визит состоится, он станет первым посещением Китая британским премьером с 2018 года. Ожидается, что во время визита будет обновлен состав "Совета гендиректоров Великобритании и Китая".