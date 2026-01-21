Ситуация с Гренландией может сорвать визит Стармера в Китай, сообщили СМИ

ЛОНДОН, 21 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию может сорвать планируемый визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее британские СМИ сообщали, что Стармер может посетить Китай в конце января, однако визит до сих не был официально подтвержден. На фоне этого отношения между Британией и США обострились после заявлений Трампа о намерении приобрести Гренландию, которые Стармер назвал "ошибкой". Вскоре после этого Трамп назвал передачу Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию "актом великой глупости и еще одним пунктом из длинного списка связанных с национальной безопасностью причин, почему Гренландия должна быть приобретена".
"Источники предупредили, что угрозы президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию могут сорвать поездку Стармера (в Китай - ред.)", - пишет агентство.
По информации источников, план визита еще не проработан и находится на стадии согласования. Окончательное решение могут огласить в пятницу, пишет агентство. Если визит состоится, он станет первым посещением Китая британским премьером с 2018 года. Ожидается, что во время визита будет обновлен состав "Совета гендиректоров Великобритании и Китая".