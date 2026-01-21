https://ria.ru/20260121/ssha-2069373895.html
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия - РИА Новости, 21.01.2026
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
Президент США Дональд Трамп объявил, что американские вооруженные силы применили средства, о которых никто не знает. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
сша
давос
венесуэла
дональд трамп
николас мадуро
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
Трамп: ВС США применили две недели назад секретное оружие