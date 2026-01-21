Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
17:35 21.01.2026
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия
Президент США Дональд Трамп объявил, что американские вооруженные силы применили средства, о которых никто не знает. РИА Новости, 21.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
в мире, сша, давос, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
Трамп рассказал о применении секретного американского оружия

Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
ДАВОС, 21 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что американские вооруженные силы применили средства, о которых никто не знает.
"Две недели назад мы (США - ред.) видели оружие, о котором никто не слышал. Они (противники - ред.) даже не могли выстрелить в нас", - сообщил Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По словам Трампа, противник нажимал на курок и ничего не происходило.
"Все пошло наперекосяк", - сказал президент США.
Трамп не уточнил, о каком эпизоде говорит, но ранее он высказался о наличии у США средств ведения войны, о которых никто не знает, в контексте гипотезы о звуковом оружии, якобы использованном при похищении главы Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Рвало кровью": США применили сверхсекретное оружие для захвата Мадуро
