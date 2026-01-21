В США заявили, что уполномоченный президент Венесуэлы посетит страну

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Американский чиновник заявил, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес посетит США, но на данный момент этот визит не запланирован, передает агентство Рейтер.
"Родригес приедет в США, но на данный момент в расписании ничего не указано", - говорится в сообщении агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР. Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция США в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.