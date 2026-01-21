Рейтинг@Mail.ru
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
15:15 21.01.2026 (обновлено: 23:41 21.01.2026)
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ

FT: заявления главы Минторга США Лютника вызвали переполох на ужине в Давосе

© AP Photo / Evan VucciГовард Лютник
Говард Лютник - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Говард Лютник. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Заявления главы американского Минторга Говарда Латника вызвали переполох на ужине, организованном временным сопредседателем Всемирного экономического форума Ларри Финком, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"На мероприятии начался переполох после воинственных заявлений Латника, их встретили насмешками, некоторые гости покинули (ужин. — Прим. ред.)", — пишет издание.
Отмечается, что Финку даже пришлось призывать присутствующих к спокойствию.
На какие именно заявления Латника последовала подобная реакция, не уточняется.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Силы безопасности патрулируют территорию перед прибытием президента США Дональда Трампа в Давос. 21 января 2026 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Давосе усилили меры безопасности в преддверии визита Трампа
