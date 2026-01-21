https://ria.ru/20260121/ssha-2069328350.html
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.01.2026
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ
Заявления главы американского Минторга Говарда Латника вызвали переполох на ужине, организованном временным сопредседателем Всемирного экономического форума... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:15:00+03:00
2026-01-21T15:15:00+03:00
2026-01-21T23:41:00+03:00
в мире
давос
сша
минторг сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994377501_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_6756284ae6f5a4c22c25b37441d087fa.jpg
https://ria.ru/20260121/davos-2069327838.html
давос
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994377501_126:0:2565:1829_1920x0_80_0_0_9b71cd558a16577540f0cf75b6ef9679.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, давос, сша, минторг сша
В мире, Давос, США, Минторг США
Заявления главы Минторга США вызвали переполох на ужине в Давосе, пишут СМИ
FT: заявления главы Минторга США Лютника вызвали переполох на ужине в Давосе