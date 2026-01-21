Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС

По словам Грея, порты, сухие доки и жилье для моряков долгое время считались менее приоритетными задачами, поскольку военно-морской флот сосредотачивал ресурсы на кораблестроении, системах вооружения и подготовке кадров. Он считает, что "неадекватная инфраструктура в настоящее время угрожает способности флота конкурировать с основными противниками".