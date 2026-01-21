Рейтинг@Mail.ru
Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/ssha-2069326942.html
Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС
Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС - РИА Новости, 21.01.2026
Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС
Береговая инфраструктура ВМС США находится в упадке, поскольку последние десятилетия Штаты концентрировались лишь на военном кораблестроении и подготовке... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:10:00+03:00
2026-01-21T15:10:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780398546_0:184:2049:1336_1920x0_80_0_0_16866a7110afc854dad517379cea5b20.jpg
https://ria.ru/20251217/fregaty-2062145421.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780398546_106:0:1923:1363_1920x0_80_0_0_8fefa95e97152de955cbae5f5b9939f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС

Вице-адмирал Грей: береговая инфраструктура ВМС США находится в упадке

© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon FrymanЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Public domain/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Brandon Fryman
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Береговая инфраструктура ВМС США находится в упадке, поскольку последние десятилетия Штаты концентрировались лишь на военном кораблестроении и подготовке кадров, рассказал вице-адмирал Скотт Грей, глава командования военно-морских объектов ВМС США, в интервью изданию Stars and Stripes.
"Адмирал, отвечающий за военно-морскую инфраструктуру, заявил, что США десятилетиями сохраняли свой боевой флот, в то время как береговая инфраструктура приходила в упадок, а качество жизни моряков ухудшалось", - пишет издание.
По словам Грея, порты, сухие доки и жилье для моряков долгое время считались менее приоритетными задачами, поскольку военно-морской флот сосредотачивал ресурсы на кораблестроении, системах вооружения и подготовке кадров. Он считает, что "неадекватная инфраструктура в настоящее время угрожает способности флота конкурировать с основными противниками".
Вице-адмирал добавил, что планирует сместить фокус командования на улучшение состояния береговой инфраструктуры, но на это потребуется много времени.
Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Такое сложное не потянем". Пентагон провалил проект нового оружия
17 декабря 2025, 08:00
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала