Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС
Вице-адмирал США заявил об упадке береговой инфраструктуры ВМС
2026-01-21T15:10:00+03:00
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Береговая инфраструктура ВМС США находится в упадке, поскольку последние десятилетия Штаты концентрировались лишь на военном кораблестроении и подготовке кадров, рассказал вице-адмирал Скотт Грей, глава командования военно-морских объектов ВМС США, в интервью изданию Stars and Stripes
"Адмирал, отвечающий за военно-морскую инфраструктуру, заявил, что США
десятилетиями сохраняли свой боевой флот, в то время как береговая инфраструктура приходила в упадок, а качество жизни моряков ухудшалось", - пишет издание.
По словам Грея, порты, сухие доки и жилье для моряков долгое время считались менее приоритетными задачами, поскольку военно-морской флот сосредотачивал ресурсы на кораблестроении, системах вооружения и подготовке кадров. Он считает, что "неадекватная инфраструктура в настоящее время угрожает способности флота конкурировать с основными противниками".
Вице-адмирал добавил, что планирует сместить фокус командования на улучшение состояния береговой инфраструктуры, но на это потребуется много времени.