США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.01.2026
13:46 21.01.2026 (обновлено: 14:04 21.01.2026)
США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф
США направили приглашения президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением присоединиться к создаваемому Вашингтоном "Совету мира" и... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, сша, россия, украина, вашингтон (штат), владимир путин, стив уиткофф, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский
США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф

© AP Photo / Alex BrandonСпецпосланик президента США Стив Уиткофф
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. США направили приглашения президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением присоединиться к создаваемому Вашингтоном "Совету мира" и рассчитывают получить положительный ответ, сообщил в среду спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
"Мы направили приглашение президенту Путину присоединиться к "Совету мира". То же самое — президенту Зеленскому. Будем надеяться. Я предпочитаю оставаться оптимистом и думаю, что мы получим положительный ответ от обеих сторон", — сказал Уиткофф в интервью агентству Блумберг.
При этом, по его словам, в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию дальнейшие шаги будут зависеть от оценки ситуации президентом США.
"Я не уверен, каким будет план президента, если этого не произойдет. Думаю, многое будет зависеть от того, кого он сочтет ответственным за отсутствие результата. Сейчас люди работают вместе, мы пытаемся выработать консенсус и добиться единства мнений", — отметил Уиткофф.
Спецпосланник Стивен Уиткофф и президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
© 2026 МИА «Россия сегодня»
