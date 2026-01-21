https://ria.ru/20260121/ssha-2069299689.html
США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф
США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф - РИА Новости, 21.01.2026
США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф
США направили приглашения президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением присоединиться к создаваемому Вашингтоном "Совету мира" и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:46:00+03:00
2026-01-21T13:46:00+03:00
2026-01-21T14:04:00+03:00
ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. США направили приглашения президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением присоединиться к создаваемому Вашингтоном "Совету мира" и рассчитывают получить положительный ответ, сообщил в среду спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
"Мы направили приглашение президенту Путину
присоединиться к "Совету мира". То же самое — президенту Зеленскому
. Будем надеяться. Я предпочитаю оставаться оптимистом и думаю, что мы получим положительный ответ от обеих сторон", — сказал Уиткофф
в интервью агентству Блумберг.
При этом, по его словам, в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию дальнейшие шаги будут зависеть от оценки ситуации президентом США
.
"Я не уверен, каким будет план президента, если этого не произойдет. Думаю, многое будет зависеть от того, кого он сочтет ответственным за отсутствие результата. Сейчас люди работают вместе, мы пытаемся выработать консенсус и добиться единства мнений", — отметил Уиткофф.