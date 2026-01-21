США ожидают от России и Украины присоединения к Совету мира, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. США направили приглашения президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением присоединиться к создаваемому Вашингтоном "Совету мира" и рассчитывают получить положительный ответ, сообщил в среду спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Я не уверен, каким будет план президента, если этого не произойдет. Думаю, многое будет зависеть от того, кого он сочтет ответственным за отсутствие результата. Сейчас люди работают вместе, мы пытаемся выработать консенсус и добиться единства мнений", — отметил Уиткофф.