В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В магазинах в Гренландии отсутствуют в продаже продукты питания, произведенные в США: почти все товары на полках завезены из Дании, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее РИА Новости выяснило, что супермаркеты в столице Гренландии городе Нуук полны продуктов, местные жители не запасаются ими, вопреки многочисленным публикациям в СМИ.

В местных супермаркетах представлены традиционные американские бренды - Coca-Cola, шоколадные батончики Mars, конфеты M&M's - однако вся эта продукция произведена на датских предприятиях.

Средства гигиены, продаваемые в этих магазинах, также произведены в странах Евросоюза - в Германии Швеции и других скандинавских странах, в том числе в самой Дании

Продукции, произведенной непосредственно в США , в продаже нет.

Рыбная продукция производится на самом острове - это основной товар, который Гренландия экспортирует. В продаже также есть местное мясо, остальная мясная продукция поставляется из Дании.

Как объяснила РИА Новости представитель министерства рыболовства Гренландии Кэтрин Кергор, продукция перевозится из Дании напрямую в магазины Гренландии.