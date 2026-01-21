https://ria.ru/20260121/ssha-2069226986.html
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США - РИА Новости, 21.01.2026
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США
В магазинах в Гренландии отсутствуют в продаже продукты питания, произведенные в США: почти все товары на полках завезены из Дании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.01.2026
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В магазинах в Гренландии отсутствуют в продаже продукты питания, произведенные в США: почти все товары на полках завезены из Дании, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости выяснило, что супермаркеты в столице Гренландии
городе Нуук полны продуктов, местные жители не запасаются ими, вопреки многочисленным публикациям в СМИ.
В местных супермаркетах представлены традиционные американские бренды - Coca-Cola, шоколадные батончики Mars, конфеты M&M's - однако вся эта продукция произведена на датских предприятиях.
Средства гигиены, продаваемые в этих магазинах, также произведены в странах Евросоюза - в Германии
, Швеции
и других скандинавских странах, в том числе в самой Дании
.
Продукции, произведенной непосредственно в США
, в продаже нет.
Рыбная продукция производится на самом острове - это основной товар, который Гренландия экспортирует. В продаже также есть местное мясо, остальная мясная продукция поставляется из Дании.
Как объяснила РИА Новости представитель министерства рыболовства Гренландии Кэтрин Кергор, продукция перевозится из Дании напрямую в магазины Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп
неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.