В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США - РИА Новости, 21.01.2026
09:29 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/ssha-2069226986.html
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США - РИА Новости, 21.01.2026
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США
В магазинах в Гренландии отсутствуют в продаже продукты питания, произведенные в США: почти все товары на полках завезены из Дании, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:29:00+03:00
2026-01-21T09:29:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
гренландия
дания
сша
1920
1920
true
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп
В магазинах в Гренландии нет продуктов, произведенных в США

РИА Новости: почти все продукты в магазинах Гренландии завезены из Дании

© РИА НовостиПродуктовый магазин, Нуук, Гренландия
Продуктовый магазин, Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Продуктовый магазин, Нуук, Гренландия
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. В магазинах в Гренландии отсутствуют в продаже продукты питания, произведенные в США: почти все товары на полках завезены из Дании, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее РИА Новости выяснило, что супермаркеты в столице Гренландии городе Нуук полны продуктов, местные жители не запасаются ими, вопреки многочисленным публикациям в СМИ.
© РИА НовостиПродуктовый магазин, Нуук, Гренландия
Продуктовый магазин, Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости
Продуктовый магазин, Нуук, Гренландия
В местных супермаркетах представлены традиционные американские бренды - Coca-Cola, шоколадные батончики Mars, конфеты M&M's - однако вся эта продукция произведена на датских предприятиях.
Средства гигиены, продаваемые в этих магазинах, также произведены в странах Евросоюза - в Германии, Швеции и других скандинавских странах, в том числе в самой Дании.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
Продукции, произведенной непосредственно в США, в продаже нет.
Рыбная продукция производится на самом острове - это основной товар, который Гренландия экспортирует. В продаже также есть местное мясо, остальная мясная продукция поставляется из Дании.
Как объяснила РИА Новости представитель министерства рыболовства Гренландии Кэтрин Кергор, продукция перевозится из Дании напрямую в магазины Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
08:00
 
В миреГренландияДанияСШАДональд Трамп
 
 
