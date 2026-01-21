Рейтинг@Mail.ru
Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат
08:26 21.01.2026
Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат
Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что доступ Соединённых Штатов к военной инфраструктуре острова был существенно ограничен в 2004... РИА Новости, 21.01.2026
в мире, гренландия, дания, сша, ларс лёкке расмуссен, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Удары США по Венесуэле
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что доступ Соединённых Штатов к военной инфраструктуре острова был существенно ограничен в 2004 году в рамках пересмотра оборонных договорённостей с Данией.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил 14 января, что США могут в любой момент запросить усиление своего военного присутствия в Гренландии. По его словам, после холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17 и около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Гренландии заявили, что остров и его народ не продаются
07:06
"Так что мы со стороны Королевства Дания, а значит и Гренландии, ограничили доступ Соединённых Штатов ещё в 2004 году", - сказал РИА Новости Фенкер.
Он напомнил, что оборонное соглашение 1951 года было заключено без согласия Гренландии, которая в то время находилась в колониальном статусе.
"И они договорились (в 2004 году - ред.), что единственный оборонный объект США - это авиабаза Туле", - добавил депутат.
По его словам, любые действия США за пределами действующих объектов требуют согласия Копенгагена и Нуука. "Если они хотят даже посадить вертолёты или самолёты за пределами нынешних аэропортов, им нужно одобрение Дании и Гренландии. Если они хотят что-то сделать, улучшить базу Туле, им нужно одобрение Дании и Гренландии", - отметил Фенкер.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Премьер Гренландии призвал быть готовыми к военному нападению США
00:28
 
В миреГренландияДанияСШАЛарс Лёкке РасмуссенУдары США по Венесуэле
 
 
