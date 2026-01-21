Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что доступ Соединённых Штатов к военной инфраструктуре острова был существенно ограничен в 2004 году в рамках пересмотра оборонных договорённостей с Данией.

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил 14 января, что США могут в любой момент запросить усиление своего военного присутствия в Гренландии . По его словам, после холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17 и около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч.

"Так что мы со стороны Королевства Дания, а значит и Гренландии, ограничили доступ Соединённых Штатов ещё в 2004 году", - сказал РИА Новости Фенкер.

Он напомнил, что оборонное соглашение 1951 года было заключено без согласия Гренландии, которая в то время находилась в колониальном статусе.

"И они договорились (в 2004 году - ред.), что единственный оборонный объект США - это авиабаза Туле", - добавил депутат.

По его словам, любые действия США за пределами действующих объектов требуют согласия Копенгагена и Нуука. "Если они хотят даже посадить вертолёты или самолёты за пределами нынешних аэропортов, им нужно одобрение Дании и Гренландии. Если они хотят что-то сделать, улучшить базу Туле , им нужно одобрение Дании и Гренландии", - отметил Фенкер.