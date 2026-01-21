https://ria.ru/20260121/ssha-2069217468.html
Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат
Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат - РИА Новости, 21.01.2026
Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат
Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что доступ Соединённых Штатов к военной инфраструктуре острова был существенно ограничен в 2004... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:26:00+03:00
2026-01-21T08:26:00+03:00
2026-01-21T08:26:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
ларс лёкке расмуссен
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068761820_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5557e2fd2e25fe265dc7d9ad85e8ae1.jpg
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069211828.html
https://ria.ru/20260121/grenlandiya-2069188848.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068761820_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_236e07b10cee935112bfaf25d5d38311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, ларс лёкке расмуссен, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Удары США по Венесуэле
Доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничен, рассказал депутат
Фенкер: доступ США к военной инфраструктуре Гренландии ограничили в 2004 году
НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 21 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Депутат парламента Гренландии Куно Фенкер заявил РИА Новости, что доступ Соединённых Штатов к военной инфраструктуре острова был существенно ограничен в 2004 году в рамках пересмотра оборонных договорённостей с Данией.
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен
заявил 14 января, что США
могут в любой момент запросить усиление своего военного присутствия в Гренландии
. По его словам, после холодной войны у США в Гренландии остался один военный объект из 17 и около 200 военнослужащих из прежних 10 тысяч.
"Так что мы со стороны Королевства Дания, а значит и Гренландии, ограничили доступ Соединённых Штатов ещё в 2004 году", - сказал РИА Новости Фенкер.
Он напомнил, что оборонное соглашение 1951 года было заключено без согласия Гренландии, которая в то время находилась в колониальном статусе.
"И они договорились (в 2004 году - ред.), что единственный оборонный объект США - это авиабаза Туле", - добавил депутат.
По его словам, любые действия США за пределами действующих объектов требуют согласия Копенгагена
и Нуука. "Если они хотят даже посадить вертолёты или самолёты за пределами нынешних аэропортов, им нужно одобрение Дании и Гренландии. Если они хотят что-то сделать, улучшить базу Туле
, им нужно одобрение Дании и Гренландии", - отметил Фенкер.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.