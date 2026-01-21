https://ria.ru/20260121/ssha-2069203757.html
Вторая леди США сообщила о беременности
Вторая леди США сообщила о беременности - РИА Новости, 21.01.2026
Вторая леди США сообщила о беременности
Вторая леди Соединенных Штатов Уша Вэнс сообщила, что вместе с супругом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, ожидает прибавление в семье. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:43:00+03:00
2026-01-21T04:43:00+03:00
2026-01-21T11:40:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006917111_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_0824c90b16b0bfb30e58a09e98c722e6.jpg
https://ria.ru/20251023/vitse-prezident-2050107070.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006917111_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c7b9ef7b5f7bf3c657b8b55d6a5b893b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Вторая леди США сообщила о беременности
Вторая леди США Уша Вэнс сообщила о беременности