Рейтинг@Mail.ru
Вторая леди США сообщила о беременности - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 21.01.2026 (обновлено: 11:40 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/ssha-2069203757.html
Вторая леди США сообщила о беременности
Вторая леди США сообщила о беременности - РИА Новости, 21.01.2026
Вторая леди США сообщила о беременности
Вторая леди Соединенных Штатов Уша Вэнс сообщила, что вместе с супругом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, ожидает прибавление в семье. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T04:43:00+03:00
2026-01-21T11:40:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006917111_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_0824c90b16b0bfb30e58a09e98c722e6.jpg
https://ria.ru/20251023/vitse-prezident-2050107070.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006917111_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_c7b9ef7b5f7bf3c657b8b55d6a5b893b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Вторая леди США сообщила о беременности

Вторая леди США Уша Вэнс сообщила о беременности

© AP Photo / Julia NikhinsonУша Вэнс
Уша Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Julia Nikhinson
Уша Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ЙОРК, 21 янв — РИА Новости. Вторая леди Соединенных Штатов Уша Вэнс сообщила, что вместе с супругом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, ожидает прибавление в семье.
"Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна нашим четвертым ребенком, мальчиком. Уша и малыш чувствуют себя хорошо, и мы все с нетерпением ждем его появления на свет в конце июля", — говорится в заявлении Уши Вэнс в соцсети Х.
Уше Вэнс 40 лет, супругу — 41.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Вэнс ответил на высказывания Псаки в адрес его супруги
23 октября 2025, 15:46
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала