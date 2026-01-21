Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США обеспокоены одобрением Лондона на постройку "мегапосольства" КНР
02:01 21.01.2026
СМИ: США обеспокоены одобрением Лондона на постройку "мегапосольства" КНР
СМИ: США обеспокоены одобрением Лондона на постройку "мегапосольства" КНР

Флаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. США обеспокоены одобрением властями Великобритании строительства "мегапосольства" Китая в Лондоне, сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Британское министерство жилищного строительства во вторник опубликовало решение, из которого следует, что власти страны одобрили строительство нового "мегапосольства" Китая в Лондоне, которое уже много лет откладывается из-за позиции британской стороны.
"(США - ред.) глубоко обеспокоены тем, что соперники используют критическую инфраструктуру наших ближайших союзников", - заявил чиновник изданию.
Китайское правительство шесть лет назад приобрело историческое здание в Лондоне, в котором раньше находился Королевский монетный двор, однако годами не могло получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Изначально власти Великобритании планировали дать ответ 9 сентября, затем - 21 октября, в последний раз дату перенесли с 10 декабря на 20 января, объяснив это необходимостью изучить детали заявки.
Британия замыслила шантаж США сближением с КНР, сообщила СВР
16 декабря 2025
