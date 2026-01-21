Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 248 танков и других боевых бронированных машин, 1 648 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы специальной военной автомобильной техники.

По данным источников газеты, напряженность между Евросоюзом и США на этой неделе сорвала переговоры по документу между высокопоставленными представителями по вопросам национальной безопасности. По их словам, США не направили своего представителя на переговоры в понедельник вечером.