Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 248 танков и других боевых бронированных машин, 1 648 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы специальной военной автомобильной техники.
Восстановление Украины отложено Западом
Запланированное в швейцарском Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенного Штатами "Совета мира" по Газе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным источников газеты, напряженность между Евросоюзом и США на этой неделе сорвала переговоры по документу между высокопоставленными представителями по вопросам национальной безопасности. По их словам, США не направили своего представителя на переговоры в понедельник вечером.
"Настроения изменились... Он (Трамп - ред.) перешел черту (по теме Гренландии - ред.), и мы не можем делать вид, что все в порядке", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет издание.
Новости с ЛБС
Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 костромских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Подлость ВСУ
Украинские операторы дронов запускали беспилотники из квартир жилых многоквартирных домов в Красноармейске, когда город был под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Анатолий Старый.
ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области. Кроме того, сбиты 13 вражеских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Украинские военные беспилотником убили семью беженцев из Авдеевки в автомобиле у Димитрова в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко.
Ночная атака ВСУ в Дебальцево в ДНР нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре и автобусному парку, городу передали два автобуса для восстановления работы общественного транспорта, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18