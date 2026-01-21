Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069380801.html
Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ
Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 21.01.2026
Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ
Вооруженные силы РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также объектам энергетики, используемым... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:53:00+03:00
2026-01-21T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
юрий ставицкий
александр хинштейн
вооруженные силы украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000728435_0:163:3147:1933_1920x0_80_0_0_bbb6e5c82c05efc777beea22f2a526ed.jpg
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069367966.html
https://ria.ru/20260121/ukraina-2069352058.html
https://ria.ru/20260121/adygeya-2069300028.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000728435_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d95988f4a8759c3a42e37efe435bc406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, юрий ставицкий, александр хинштейн, вооруженные силы украины, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Юрий Ставицкий, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Евросоюз

Спецоперация, 21 января: ВС России поразили склад боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня "Град" 25 армии ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили склад хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА, а также объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1 260 военнослужащих, ПВО РФ сбила четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил, что хочет положить конец "бойне" на Украине
Вчера, 17:19
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 524 беспилотных летательных аппарата, 646 зенитных ракетных комплексов, 27 248 танков и других боевых бронированных машин, 1 648 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 731 орудие полевой артиллерии и минометов, 52 462 единицы специальной военной автомобильной техники.

Восстановление Украины отложено Западом

Запланированное в швейцарском Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено на фоне разногласий США и Европы по Гренландии и предложенного Штатами "Совета мира" по Газе, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
По данным источников газеты, напряженность между Евросоюзом и США на этой неделе сорвала переговоры по документу между высокопоставленными представителями по вопросам национальной безопасности. По их словам, США не направили своего представителя на переговоры в понедельник вечером.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Киев не организует гумкоридоры для возвращения граждан, заявила Москалькова
Вчера, 16:34
"Настроения изменились... Он (Трамп - ред.) перешел черту (по теме Гренландии - ред.), и мы не можем делать вид, что все в порядке", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
Отмена подписания в Давосе плана по восстановлению Украины вызывает опасения, что трансатлантический раскол может подорвать единство Запада вокруг Киева, пишет издание.

Новости с ЛБС

Военнослужащие российских инженерных войск создали в зоне спецоперации противодроновые коридоры, сообщил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 костромских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Последствия атаки БПЛА на Адыгею - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Житель дома в Адыгее рассказал подробности атаки дронов ВСУ
Вчера, 13:46

Подлость ВСУ

Украинские операторы дронов запускали беспилотники из квартир жилых многоквартирных домов в Красноармейске, когда город был под контролем ВСУ, рассказал РИА Новости беженец из города Анатолий Старый.
ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области. Кроме того, сбиты 13 вражеских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Украинские военные беспилотником убили семью беженцев из Авдеевки в автомобиле у Димитрова в Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко.
Ночная атака ВСУ в Дебальцево в ДНР нанесла значительный ущерб городской инфраструктуре и автобусному парку, городу передали два автобуса для восстановления работы общественного транспорта, сообщил министр транспорта республики Александр Бондаренко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАЮрий СтавицкийАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала