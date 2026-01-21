Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204916.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом - РИА Новости, 21.01.2026
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и автомобиль ВСУ с пехотой в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:05:00+03:00
2026-01-21T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204781.html
россия
днепр (река)
херсонская область
безопасность, россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом

Расчет БПЛА 18-й армии уничтожил автомобиль ВСУ с личным составом

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и автомобиль ВСУ с пехотой в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"Оператором разведывательного БПЛА были обнаружены следы проникновения противника в подвал разрушенного дома. Командир роты БПЛА коптерного типа принял решение нанести огневое поражение FPV-дронами. Первым ударом была разбита стена дома. После второго удара украинские боевики начали покидать дом, передвигаясь к заброшенным гаражам, где стоял автомобиль. В результате третьего высокоточного удара автомобиль с боевиками был уничтожен", - рассказали с оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение пункта управления БПЛА, автомобиля и живой силы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Российский военнослужащий
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
