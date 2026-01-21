ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом

ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и автомобиль ВСУ с пехотой в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.