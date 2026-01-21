https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204916.html
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом - РИА Новости, 21.01.2026
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили пункт управления БПЛА и автомобиль ВСУ с пехотой в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T05:05:00+03:00
2026-01-21T05:05:00+03:00
2026-01-21T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069204781.html
россия
днепр (река)
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили автомобиль ВСУ с личным составом
Расчет БПЛА 18-й армии уничтожил автомобиль ВСУ с личным составом