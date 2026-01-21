ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 костромских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки в одном из населенных пунктов правобережья Днепра был вскрыт пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором наблюдалось постоянное перемещение личного состава противника. После установления точных координат, они были переданы расчету гаубицы Д-30 для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил ПВД ВСУ с личным составом и автомобилем, тем самым сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения", - сообщили в военном ведомстве.
В ходе выполнения боевой задачи расчетом были применены осколочно-фугасные снаряды, что всегда позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе противника.
Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского артиллерийского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение живой силе и технике ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы, фортификационные сооружения и полевые склады боеприпасов противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе
Вчера, 05:01