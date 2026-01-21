Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 21.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 21.01.2026
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
ВС России уничтожили скопление пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 21 янв - РИА Новости. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30 костромских десантников группировки войск "Днепр" уничтожил группу боевиков ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
"В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки в одном из населенных пунктов правобережья Днепра был вскрыт пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, в котором наблюдалось постоянное перемещение личного состава противника. После установления точных координат, они были переданы расчету гаубицы Д-30 для нанесения огневого поражения. Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил ПВД ВСУ с личным составом и автомобилем, тем самым сорвав его ротацию у линии боевого соприкосновения", - сообщили в военном ведомстве.
В ходе выполнения боевой задачи расчетом были применены осколочно-фугасные снаряды, что всегда позволяет нанести максимальное огневое поражение живой силе противника.
Расчеты буксируемых гаубиц Д-30 гвардейского артиллерийского Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" круглосуточно наносят огневое поражение живой силе и технике ВСУ, выводят из строя и уничтожают артиллерийские системы, фортификационные сооружения и полевые склады боеприпасов противника на правом берегу Днепра в Херсонской области.
