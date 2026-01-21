Морпех ликвидировал боевиков ВСУ и изъял их средства связи

ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Российский морпех в ходе выполнения боевой задачи ликвидировал двух военных ВСУ в оборудованном схроне, после чего изъял у них средства связи на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира по военно-политической работе третьей штурмовой роты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Утес".

Один из военнослужащих роты, контрактник с позывным "Рубен", получил задачу пройти участок местности, занять позиции и вести наблюдение с последующим докладом командованию.

"Выполняя приказ, военнослужащий в ходе движения обнаружил подозрительный схрон. Он доложил командиру батальона и после получения указаний приступил к осмотру участка", - сообщил собеседник агентства.

Как отметил "Утес", под маскирующим тентом были обнаружены двое военных ВСУ . "При осмотре выяснилось, что под тентом находились двое военнослужащих противника. В ходе дальнейших действий они были ликвидированы", - рассказал он.

По словам заместителя командира, на месте были изъяты средства связи, которые затем доставили на командный пункт батальона.