03:03 21.01.2026
Морпех ликвидировал боевиков ВСУ и изъял их средства связи
Российский морпех в ходе выполнения боевой задачи ликвидировал двух военных ВСУ в оборудованном схроне, после чего изъял у них средства связи на красноармейском РИА Новости, 21.01.2026
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Российский морпех в ходе выполнения боевой задачи ликвидировал двух военных ВСУ в оборудованном схроне, после чего изъял у них средства связи на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира по военно-политической работе третьей штурмовой роты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Утес".
Один из военнослужащих роты, контрактник с позывным "Рубен", получил задачу пройти участок местности, занять позиции и вести наблюдение с последующим докладом командованию.
"Выполняя приказ, военнослужащий в ходе движения обнаружил подозрительный схрон. Он доложил командиру батальона и после получения указаний приступил к осмотру участка", - сообщил собеседник агентства.
Как отметил "Утес", под маскирующим тентом были обнаружены двое военных ВСУ. "При осмотре выяснилось, что под тентом находились двое военнослужащих противника. В ходе дальнейших действий они были ликвидированы", - рассказал он.
По словам заместителя командира, на месте были изъяты средства связи, которые затем доставили на командный пункт батальона.
"Обнаруженные радиостанции, карты и образцы натовского вооружения были переданы командованию. Полученная информация позволила в кратчайшие сроки, с минимальными потерями, выполнить поставленную боевую задачу на вверенном нам участке местности", - подчеркнул "Утес".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
