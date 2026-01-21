https://ria.ru/20260121/spetsoperatsiya-2069198197.html
Морпех ликвидировал боевиков ВСУ и изъял их средства связи
Морпех ликвидировал боевиков ВСУ и изъял их средства связи - РИА Новости, 21.01.2026
Морпех ликвидировал боевиков ВСУ и изъял их средства связи
Российский морпех в ходе выполнения боевой задачи ликвидировал двух военных ВСУ в оборудованном схроне, после чего изъял у них средства связи на красноармейском РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T03:03:00+03:00
2026-01-21T03:03:00+03:00
2026-01-21T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_e159d07edf0b82770bdbcbe758a55c9d.jpg
https://ria.ru/20260120/spetsoperatsiya-2068916745.html
https://ria.ru/20260119/osvobozhdenie-2068680505.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027855_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb4fa6bb8a9e332f395c8c3d7e7c7a09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Морпех ликвидировал боевиков ВСУ и изъял их средства связи
РИА Новости: морпех ликвидировал двух военных ВСУ и изъял их средства связи
ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Российский морпех в ходе выполнения боевой задачи ликвидировал двух военных ВСУ в оборудованном схроне, после чего изъял у них средства связи на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира по военно-политической работе третьей штурмовой роты 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Утес".
Один из военнослужащих роты, контрактник с позывным "Рубен", получил задачу пройти участок местности, занять позиции и вести наблюдение с последующим докладом командованию.
"Выполняя приказ, военнослужащий в ходе движения обнаружил подозрительный схрон. Он доложил командиру батальона и после получения указаний приступил к осмотру участка", - сообщил собеседник агентства.
Как отметил "Утес", под маскирующим тентом были обнаружены двое военных ВСУ
. "При осмотре выяснилось, что под тентом находились двое военнослужащих противника. В ходе дальнейших действий они были ликвидированы", - рассказал он.
По словам заместителя командира, на месте были изъяты средства связи, которые затем доставили на командный пункт батальона.
"Обнаруженные радиостанции, карты и образцы натовского вооружения были переданы командованию. Полученная информация позволила в кратчайшие сроки, с минимальными потерями, выполнить поставленную боевую задачу на вверенном нам участке местности", - подчеркнул "Утес".