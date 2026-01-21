Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед
16:16 21.01.2026
В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед
В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед - РИА Новости, 21.01.2026
В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед
Двух лебедей и баклана, вмерзших в лед на водозаборе, спасли в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.01.2026
В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед

В Севастополе спасли вмерзших в лед на водозаборе двух лебедей и баклана

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Двух лебедей и баклана, вмерзших в лед на водозаборе, спасли в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Сегодня помощь потребовалась пернатым обитателям Бельбекского водозабора. Сотрудник объекта заметил, что два лебедя и баклан попали в беду: они буквально примёрзли лапами ко льду и не могли сдвинуться с места", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, спасатели сработали ювелирно: птиц аккуратно освободили.
"Лебеди быстро пришли в себя и почти сразу вернулись в воду, а вот баклану досталось больше — он сильно ослабел от холода. Его пока забрали отогреваться в здание администрации водозабора. Как только он окончательно придет в норму, его тоже выпустят на волю", - подчеркнул губернатор.
