В Севастополе спасли лебедей и баклана, вмерзших в лед
Двух лебедей и баклана, вмерзших в лед на водозаборе, спасли в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 21.01.2026
