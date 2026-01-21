Главы МИД восьми стран Ближнего Востока присоединились к Совету мира

"Министры... подтверждают приверженность своих стран поддержке осуществления миссии "Совета мира" в качестве переходной администрации, как это предусмотрено в Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе и одобрено резолюцией 2803 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, направленном на укрепление постоянного прекращения огня, поддержку восстановления Газы и продвижение справедливого и прочного мира, основанного на праве палестинского народа на самоопределение и государственность в соответствии с международным правом, тем самым прокладывая путь к безопасности и стабильности для всех стран и народов региона", - говорится в заявлении.