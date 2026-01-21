Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 21.01.2026 (обновлено: 13:27 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/soveschanie-2069295293.html
Путин проведет совещание с членами правительства
Путин проведет совещание с членами правительства - РИА Новости, 21.01.2026
Путин проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет совещание с членами правительства РФ, на котором рассмотрит вопросы, поднимавшиеся в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:14:00+03:00
2026-01-21T13:27:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
общероссийский народный фронт
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
https://ria.ru/20260121/biznes-2069291902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, общероссийский народный фронт, итоги года с владимиром путиным — 2025
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общероссийский народный фронт, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин проведет совещание с членами правительства

Путин во второй половине дня проведет совещание с членами правительства

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет совещание с членами правительства РФ, на котором рассмотрит вопросы, поднимавшиеся в ходе программы "Итоги года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня он проведет в начале второй половины дня совещание с членами правительства Российской Федерации. Это будет первое такое регулярное мероприятие в наступившем году. Планово на профильные темы - это будет рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным"", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента отметил, что работа по обращениям ведется в течение всего года. Этим занимается Общероссийский народный фронт, правительство и лично президент, подчеркнул Песков.
"Ну и также президент рассмотрит текущие вопросы, такие наиболее актуальные на сегодняшний день", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Песков назвал тему, которую Путин обсудит на совещании с правительством
13:12
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщероссийский народный фронтИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала