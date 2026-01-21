Путин проведет совещание с членами правительства

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду во второй половине дня проведет совещание с членами правительства РФ, на котором рассмотрит вопросы, поднимавшиеся в ходе программы "Итоги года", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.