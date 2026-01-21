Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в столичный суд с исковым заявлением, в котором требует взыскать с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

В иске отделения Соцфонда РФ заявлено требование "о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения".

Иск поступил в суд 22 декабря, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 18 февраля.

До заседания стороны должны предоставить суду документы: заявитель – доказательства требований, ответчик – обоснованный отзыв с оценкой доводов и документов истца.

Ранее суд в Москве по иску "Московской объединенной энергетической компании" ( МОЭК ) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, более 3,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости из судебных материалов.