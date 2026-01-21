Рейтинг@Mail.ru
09:37 21.01.2026 (обновлено: 16:04 21.01.2026)
Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии
россия, австрия, украина, моэк
Россия, Австрия, Украина, МОЭК
Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии

Соцфонд потребовал взыскать с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа

© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в столичный суд с исковым заявлением, в котором требует взыскать с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В иске отделения Соцфонда РФ заявлено требование "о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения".
Иск поступил в суд 22 декабря, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 18 февраля.
До заседания стороны должны предоставить суду документы: заявитель – доказательства требований, ответчик – обоснованный отзыв с оценкой доводов и документов истца.
Ранее суд в Москве по иску "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) взыскал с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, более 3,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости из судебных материалов.
МОЭК с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины. Не рассмотрен пока один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей, еще один суд вернул истцу. Ранее были полностью удовлетворены исковые требования на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства
РоссияАвстрияУкраинаМОЭК
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала