https://ria.ru/20260121/sotsfond-2069228967.html
Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии
Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии - РИА Новости, 21.01.2026
Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в столичный суд с исковым заявлением, в котором требует... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T09:37:00+03:00
2026-01-21T09:37:00+03:00
2026-01-21T16:04:00+03:00
россия
австрия
украина
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/95/1548149568_0:78:1501:922_1920x0_80_0_0_915d28d557b400430ae81c4e5442ed16.jpg
https://ria.ru/20260121/posolstvo-2069220085.html
россия
австрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154814/95/1548149568_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_1fb3b8b8a5d5862bc5f7c36a5b560530.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, австрия, украина, моэк
Россия, Австрия, Украина, МОЭК
Соцфонд потребовал взыскать штраф с посольства Австрии
Соцфонд потребовал взыскать с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области обратилось в столичный суд с исковым заявлением, в котором требует взыскать с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
В иске отделения Соцфонда РФ
заявлено требование "о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения".
Иск поступил в суд 22 декабря, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 18 февраля.
До заседания стороны должны предоставить суду документы: заявитель – доказательства требований, ответчик – обоснованный отзыв с оценкой доводов и документов истца.
Ранее суд в Москве
по иску "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК
) взыскал с посольства Украины
в России, не функционирующего с 2022 года, более 3,6 миллиона рублей, выяснило РИА Новости из судебных материалов.
МОЭК с 2022 года подала 15 исков к посольству Украины. Не рассмотрен пока один из них - на сумму более 2,4 миллиона рублей, еще один суд вернул истцу. Ранее были полностью удовлетворены исковые требования на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.