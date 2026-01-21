"На грани раскола". СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за угроз Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Работа над торговым соглашением между ЕС и США была приостановлена из-за угроз главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Работа над торговым соглашением между ЕС и США была приостановлена из-за угроз главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg.

"В среду торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок, что ставит под сомнение возможность заключения сделки в будущем", — говорится в публикации.

Отмечается, что Европарламент принял решение заморозить голосование по ратификации на неопределенный срок из-за заявлений Трампа об аннексии Гренландии

— пишет издание. "Эта сделка оказалась втянута в углубляющийся кризис между ЕС США из-за Гренландии, который поставил трансатлантический альянс на грань раскола. В настоящее время Трамп обещает ввести пошлины на товары из ряда европейских стран, пока ему не разрешат выкупить остров, являющийся территорией Дании",пишет издание.

В материале подчеркивается, что ранее глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ратификация торгового соглашения с Вашингтоном из-за обещания президента Дональда Трампа ввести тарифы на страны невозможна.

Соглашение между США и ЕС было заключено еще прошлым летом, однако не было реализовано.

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что пошлины будут введены, хотя США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом.