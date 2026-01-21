Рейтинг@Mail.ru
"На грани раскола". СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за угроз Трампа
22:03 21.01.2026
"На грани раскола". СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за угроз Трампа
Работа над торговым соглашением между ЕС и США была приостановлена из-за угроз главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg.
"На грани раскола". СМИ раскрыли, что произошло в Европе из-за угроз Трампа

Bloomberg: работа над соглашением ЕС и США приостановлена из-за угроз Трампа

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Работа над торговым соглашением между ЕС и США была приостановлена из-за угроз главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Гренландии, пишет Bloomberg.
"В среду торговый комитет парламента отложил голосование на неопределенный срок, что ставит под сомнение возможность заключения сделки в будущем", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дании следует прямо сообщить об отказе обсуждать Гренландию, заявил Трамп
Вчера, 21:59
Отмечается, что Европарламент принял решение заморозить голосование по ратификации на неопределенный срок из-за заявлений Трампа об аннексии Гренландии.
"Эта сделка оказалась втянута в углубляющийся кризис между ЕС и США из-за Гренландии, который поставил трансатлантический альянс на грань раскола. В настоящее время Трамп обещает ввести пошлины на товары из ряда европейских стран, пока ему не разрешат выкупить остров, являющийся территорией Дании", пишет издание.
В материале подчеркивается, что ранее глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что ратификация торгового соглашения с Вашингтоном из-за обещания президента Дональда Трампа ввести тарифы на страны невозможна.
Соглашение между США и ЕС было заключено еще прошлым летом, однако не было реализовано.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что пошлины будут введены, хотя США завершают работу над торговым соглашением с Евросоюзом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Датский военно-морской корабль HDMS Vaedderen у берегов Гренландии в Нууке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Гренландии заявили об усилении связей с Данией из-за угроз США
Вчера, 21:47
 
