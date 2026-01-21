https://ria.ru/20260121/sochi-2069413057.html
В аэропорту Сочи ввели ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. РИА Новости, 21.01.2026
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
Новости
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
