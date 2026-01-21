Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/smi-2069376495.html
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона
Кровоподтек в глазу президента Франции Эммануэля Макрона мог появиться из-за удара кулаком по лицу либо образовался спонтанно, сообщает газета Daily Mail со... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T17:43:00+03:00
2026-01-21T17:43:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068113911_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_ea3198542cf7415321f6336085b8a8d5.jpg
https://ria.ru/20260121/makron-2069284575.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068113911_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_8e94b79cd9f7c141e018dd3023ed79f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
СМИ назвали возможную причину кровоподтека в глазу Макрона

Daily Mail: кровоподтек в глазу Макрона мог появиться из-за удара кулаком

© REUTERS / Philippe MagoniЭммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции
Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© REUTERS / Philippe Magoni
Эммануэль Макрон во время выступления на военной авиабазе Истр во Франции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Кровоподтек в глазу президента Франции Эммануэля Макрона мог появиться из-за удара кулаком по лицу либо образовался спонтанно, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на хирурга-офтальмолога, основателя офтальмологической клиники в Лондоне Мфазо Хоува.
На прошлой неделе на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце Макрон заявил, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.
"Хоув подтвердил, что на фотографиях действительно видно, что у Макрона наблюдается так называемое субконъюнктивальное кровоизлияние... Это может быть вызвано травмой, например, пощёчиной или ударом кулаком по лицу, или же может произойти спонтанно", - пишет издание.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В соцсетях высмеяли появление Макрона в необычном виде на форуме в Давосе
Вчера, 12:42
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала