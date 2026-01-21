СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Канадские военные прорабатывают сценарий партизанской войны на случай вторжения ВС США, пишет Globe and Mail.
«
"Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды", — сообщила газета со ссылкой на источники.
Канада обдумывает отправку войск в Гренландию, сообщают СМИ
19 января, 02:45
По их словам, канадские военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга, захватив стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а возможно, и за два дня.
При этом командование ВС Канады признает, что не обладает достаточным количеством солдат и вооружений для отражения атаки, поэтому им придется прибегать к таким методам боевых действий, как диверсии и засады с применением беспилотников.
Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО
17 января, 05:19
Газета добавила, что пока отношения военных соседних стран остаются позитивными. Процедура моделирования пока носила ознакомительный характер, Оттава не считает сценарий вторжения в страну вероятным.
Как сообщил один из источников, сигналом к будущему нападению может быть заявление Вашингтона об окончании партнерства в рамках NORAD. После этого, в теории, американские войска получат приказ захватить Канаду силой.
В начале января Bloomberg передавал, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью для президента США Дональда Трампа.
В 2025 году он называл ушедшего в отставку премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что соседняя страна могла бы избежать торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
США не нужны товары из Канады и Мексики, заявил Трамп
13 января, 21:52