СМИ: руководство ВЭФ в Давосе обсуждает изменение места его проведения

Как отмечает издание, Финк хочет внести изменения в организацию мероприятия, которое критикуют за чрезмерную элитарность и ограниченный круг участников.

Всемирный экономический форум (ВЭФ, World Economic Forum) - международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около 1 тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.