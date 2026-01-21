https://ria.ru/20260121/slutskiy-2069195265.html
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов - РИА Новости, 21.01.2026
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал дать приоритет российским студентам при распределении мест в общежитиях.
Слуцкий призвал дать приоритет студентам из РФ при распределении в общежитиях
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал дать приоритет российским студентам при распределении мест в общежитиях.
"ЛДПР
настаивает на том, что при распределении мест в общежитиях приоритет должен быть отдан российским студентам", - сказал Слуцкий
.
По его словам, сегодня сложилась парадоксальная и социально несправедливая ситуация, когда абитуриенты из российской глубинки, поступая в крупные государственные вузы, получают отказ в заселении под предлогом дефицита мест. Он добавил, что родители вынуждены брать кредиты и снимать жилье своим детям, при этом в тех же общежитиях целые этажи и лучшие, недавно отремонтированные блоки нередко выделяются для иностранных граждан.
Слуцкий считает, что вузы все чаще ориентируются на иностранных студентов, выполняя ведомственные показатели эффективности, заботясь о рейтингах и коммерческой выгоде, забывая о своей базовой миссии - обеспечении доступного образования для граждан России
.
"Позиция ЛДПР принципиальна: государственные университеты содержатся за счет налогов российских граждан, а значит, их инфраструктура в первую очередь должна работать в интересах детей этих граждан", - заключил он.