Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/slutskiy-2069195265.html
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов - РИА Новости, 21.01.2026
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал дать приоритет российским студентам при распределении мест в общежитиях. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:41:00+03:00
2026-01-21T01:41:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046152101_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_14f3fd455a11ed6aac970b8f23b70aa4.jpg
https://ria.ru/20260120/slutskij-2069035530.html
https://ria.ru/20251217/migranty-2062764674.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/03/2046152101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_da6b24a1d1a80e2c521bff51aed6286c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов

Слуцкий призвал дать приоритет студентам из РФ при распределении в общежитиях

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости призвал дать приоритет российским студентам при распределении мест в общежитиях.
"ЛДПР настаивает на том, что при распределении мест в общежитиях приоритет должен быть отдан российским студентам", - сказал Слуцкий.
Мужчина на одной из улиц в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Слуцкий предложил ввести социальные маршруты общественного транспорта
Вчера, 14:10
По его словам, сегодня сложилась парадоксальная и социально несправедливая ситуация, когда абитуриенты из российской глубинки, поступая в крупные государственные вузы, получают отказ в заселении под предлогом дефицита мест. Он добавил, что родители вынуждены брать кредиты и снимать жилье своим детям, при этом в тех же общежитиях целые этажи и лучшие, недавно отремонтированные блоки нередко выделяются для иностранных граждан.
Слуцкий считает, что вузы все чаще ориентируются на иностранных студентов, выполняя ведомственные показатели эффективности, заботясь о рейтингах и коммерческой выгоде, забывая о своей базовой миссии - обеспечении доступного образования для граждан России.
"Позиция ЛДПР принципиальна: государственные университеты содержатся за счет налогов российских граждан, а значит, их инфраструктура в первую очередь должна работать в интересах детей этих граждан", - заключил он.
Автомобили такси - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Слуцкий предложил создать цифровой реестр мигрантов-таксистов
17 декабря 2025, 21:07
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала