Слуцкий: распределять места в общежитиях надо в пользу российских студентов

По его словам, сегодня сложилась парадоксальная и социально несправедливая ситуация, когда абитуриенты из российской глубинки, поступая в крупные государственные вузы, получают отказ в заселении под предлогом дефицита мест. Он добавил, что родители вынуждены брать кредиты и снимать жилье своим детям, при этом в тех же общежитиях целые этажи и лучшие, недавно отремонтированные блоки нередко выделяются для иностранных граждан.