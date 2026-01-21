Рейтинг@Mail.ru
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 21.01.2026 (обновлено: 16:32 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/sk-2069346799.html
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
Следствие установит, почему конструкция обрушившегося торгового центра в Новосибирске не выдержала снега, а также изучит всю документацию по введению здания в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:20:00+03:00
2026-01-21T16:32:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a77230f7a2877c28d588b2b5d41b2913.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069346141.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_794ae9b7c1d700457a94f45e7b8eb716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске

СК установит, почему кровля обрушившегося ТЦ в Новосибирске не выдержала снега

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Следствие установит, почему конструкция обрушившегося торгового центра в Новосибирске не выдержала снега, а также изучит всю документацию по введению здания в эксплуатацию, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области Олег Шемелов.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще троих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам.
"Будут изыматься части конструкции, из которых здание сделано, документация вся — как это здание вводилось в эксплуатацию, как проверялось. <…> В ходе следствия мы установим, <…> почему конструкция не выдержала (снега. — Прим. ред.)", — рассказал Шемелов.
По словам представителя ведомства, будут изучены вопросы, кто должен был убирать снег с крыши, кто — следить за данным процессом, а также когда последний раз снег убирали со здания.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Разбор завалов в ТЦ, обрушившегося в Новосибирске, продолжат и ночью
Вчера, 16:18
 
ПроисшествияНовосибирскРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала