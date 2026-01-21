https://ria.ru/20260121/sk-2069346799.html
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 21.01.2026
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
Следствие установит, почему конструкция обрушившегося торгового центра в Новосибирске не выдержала снега, а также изучит всю документацию по введению здания в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T16:20:00+03:00
2026-01-21T16:20:00+03:00
2026-01-21T16:32:00+03:00
происшествия
новосибирск
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a77230f7a2877c28d588b2b5d41b2913.jpg
https://ria.ru/20260121/novosibirsk-2069346141.html
новосибирск
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069311486_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_794ae9b7c1d700457a94f45e7b8eb716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирск, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске
СК установит, почему кровля обрушившегося ТЦ в Новосибирске не выдержала снега
НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Следствие установит, почему конструкция обрушившегося торгового центра в Новосибирске не выдержала снега, а также изучит всю документацию по введению здания в эксплуатацию, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области Олег Шемелов.
Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске
на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще троих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам.
"Будут изыматься части конструкции, из которых здание сделано, документация вся — как это здание вводилось в эксплуатацию, как проверялось. <…> В ходе следствия мы установим, <…> почему конструкция не выдержала (снега. — Прим. ред.)", — рассказал Шемелов.
По словам представителя ведомства, будут изучены вопросы, кто должен был убирать снег с крыши, кто — следить за данным процессом, а также когда последний раз снег убирали со здания.