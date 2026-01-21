СК России выяснит причины обрушения крыши ТЦ в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 янв — РИА Новости. Следствие установит, почему конструкция обрушившегося торгового центра в Новосибирске не выдержала снега, а также изучит всю документацию по введению здания в эксплуатацию, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области Олег Шемелов.

Обрушение конструкций кровли на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Уже сообщалось о двух пострадавших и еще троих, которых спасатели вытащили из-под завалов и передали медикам.

"Будут изыматься части конструкции, из которых здание сделано, документация вся — как это здание вводилось в эксплуатацию, как проверялось. <…> В ходе следствия мы установим, <…> почему конструкция не выдержала (снега. — Прим. ред.)", — рассказал Шемелов.