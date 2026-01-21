https://ria.ru/20260121/siyanie-2069199552.html
Жители Магадана наблюдали северное сияние на перевале на автодороге "Магадан-Балаганное-Талон", фото опубликовали пользователи социальных сетей. РИА Новости, 21.01.2026
МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Жители Магадана наблюдали северное сияние на перевале на автодороге "Магадан-Балаганное-Талон", фото опубликовали пользователи социальных сетей.
"В соцсетях и статусах у многих стали появляться кадры этого удивительного явления, решили вечером съездить посмотреть с перевала. Желающих оказалось немало. Рассказали, что пару часов назад сияние было видно даже над городом. Конечно, на фото оно выглядит эффектнее, чем вживую. Но все равно рад, что на Колыме исполнилось еще одно желание", - написал руководитель ЦУР региона Павел Береговой.