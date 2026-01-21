Жители Магадана наблюдали северное сияние

"В соцсетях и статусах у многих стали появляться кадры этого удивительного явления, решили вечером съездить посмотреть с перевала. Желающих оказалось немало. Рассказали, что пару часов назад сияние было видно даже над городом. Конечно, на фото оно выглядит эффектнее, чем вживую. Но все равно рад, что на Колыме исполнилось еще одно желание", - написал руководитель ЦУР региона Павел Береговой.