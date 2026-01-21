Рейтинг@Mail.ru
03:24 21.01.2026
Жители Магадана наблюдали северное сияние
Жители Магадана наблюдали северное сияние на перевале на автодороге "Магадан-Балаганное-Талон", фото опубликовали пользователи социальных сетей. РИА Новости, 21.01.2026
Новости
Магадан
МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Жители Магадана наблюдали северное сияние на перевале на автодороге "Магадан-Балаганное-Талон", фото опубликовали пользователи социальных сетей.
"В соцсетях и статусах у многих стали появляться кадры этого удивительного явления, решили вечером съездить посмотреть с перевала. Желающих оказалось немало. Рассказали, что пару часов назад сияние было видно даже над городом. Конечно, на фото оно выглядит эффектнее, чем вживую. Но все равно рад, что на Колыме исполнилось еще одно желание", - написал руководитель ЦУР региона Павел Береговой.
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Уникальное северное сияние и загадочные арки. Самые красивые пейзажи России
7 января, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
