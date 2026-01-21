Симоньян поблагодарила читателей за интерес к ее роману

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила читателей Московского дома книги за интерес к ее роману.
"Мой роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" — в топ-3 продаж Московского дома книги. Спасибо, дорогие читатели, за ваш интерес к моей книге", - написала она в Telegram-канале "Маргарита Симоньян. Литература и история".
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
