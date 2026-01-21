Рейтинг@Mail.ru
Симоньян поблагодарила читателей за интерес к ее роману - РИА Новости, 21.01.2026
19:38 21.01.2026
Симоньян поблагодарила читателей за интерес к ее роману
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила читателей Московского дома книги за интерес к ее... РИА Новости, 21.01.2026
москва, маргарита симоньян, московский дом книги
Москва, Маргарита Симоньян, Московский Дом книги
© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила читателей Московского дома книги за интерес к ее роману.
"Мой роман "В начале было Слово — в конце будет Цифра" — в топ-3 продаж Московского дома книги. Спасибо, дорогие читатели, за ваш интерес к моей книге", - написала она в Telegram-канале "Маргарита Симоньян. Литература и история".
Новый роман Симоньян вышел 31 июля. В этот же день в пяти крупных книжных магазинах сети "Читай-город" в Москве все отгруженные книги раскупили за десять минут. Как ранее отмечали в издательстве "АСТ", этот роман о том, что произойдет с человечеством через 60 лет и каким будет конец света, он написан в полном соответствии с Библейскими пророчествами. Симоньян ранее уточняла, что все гонорары от продаж ее книг направляются на помощь людям.
Книга Маргариты Симоньян В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Новый роман Симоньян стал книгой месяца в МДК
29 ноября 2025, 14:21
 
МоскваМаргарита СимоньянМосковский Дом книги
 
 
