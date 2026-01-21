МВД рассказало, как узнать, сколько сим-карт зарегистрированы на человека

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Чтобы выяснить, сколько на тебя зарегистрировано сим-карт, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги", обратиться в службу поддержки или посетить офис мобильного оператора, Чтобы выяснить, сколько на тебя зарегистрировано сим-карт, можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги", обратиться в службу поддержки или посетить офис мобильного оператора, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.

"Самый простой и надёжный способ узнать, сколько у вас сим-карт, — через портал госуслуг. Для этого нужно авторизоваться в своём профиле, перейти в раздел "Сим-карты" и посмотреть список номеров, оформленных на ваш паспорт", - говорится в сообщении.

В МВД предложили альтернативные способы проверки, включая обращение в службу поддержки или визит в офис мобильного оператора. Также там отметили, что у одного человека может быть не более 20 сим-карт — это лимит, установленный законом. Если в списке есть незнакомые номера, нужно отказаться от них.

"Это можно сделать прямо на Госуслугах или в салоне связи. Также, если основной номер не отображается, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт. В этом случае нужно обратиться к оператору для обновления данных", - отмечается в публикации.

Правоохранители также посоветовали проверить все сим-карты, оформленные на документы человека, в том числе недействительные, так как иногда на один паспорт регистрируют номера для детей, родителей или "на всякий случай".

"Проверка займёт несколько минут, но поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров без вашего ведома", - говорится в сообщении.