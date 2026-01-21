https://ria.ru/20260121/simferopol-2069339029.html
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ - РИА Новости, 21.01.2026
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
Десятилетняя девочка травмировала ногу на эскалаторе в торговом центре Симферополя, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T15:57:00+03:00
2026-01-21T15:57:00+03:00
2026-01-21T15:57:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260112/chp-2067376216.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
В Симферополе прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ