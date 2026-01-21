Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
15:57 21.01.2026
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ
Десятилетняя девочка травмировала ногу на эскалаторе в торговом центре Симферополя, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 21.01.2026
2026
Новости
происшествия, симферополь, республика крым
Происшествия, Симферополь, Республика Крым
В Крыму прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ

В Симферополе прокуратура начала проверку после травмирования девочки в ТЦ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости. Десятилетняя девочка травмировала ногу на эскалаторе в торговом центре Симферополя, начата проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
"В связи с поступившей информацией о получении 10-летней девочкой травмы ноги на эскалаторе в одном из торговых центров города Симферополя прокуратурой республики организовано проведение проверки", - говорится в сообщении.
Прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности при предоставлении услуг населению.
ПроисшествияСимферопольРеспублика Крым
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
