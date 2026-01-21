БУДАПЕШТ, 21 янв - РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела Венгрии после того, как Киев вызвал венгерского посла и выразил протест против петиции, запущенной в стране в ответ на планы Брюсселя отправить миллиарды евро Украине.

"После того, как мы ясно дали понять, что не будем вносить вклад в финансирование Украины за счет денег венгров в течение следующих десяти лет, украинцы усилили давление на Венгрию. Они вызвали нашего посла в Киеве , чтобы выразить протест против национальной петиции против отправки 800 миллиардов долларов на Украину. Мы считаем это крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии. Мы в Венгрии имеем право решать, на что тратить деньги венгерского народа", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.

Министр также отметил, что власти Украины намерены ограничить поездки венгерских должностных лиц в Закарпатье.

"Это еще один шаг, противоречащий европейским ценностям и правилам, еще один антивенгерский шаг, поскольку они явно хотят ограничить контакты между венгерским правительством и венгерской национальной общиной в Закарпатье, что полностью противоречит всем европейским правилам и ценностям, а Брюссель хочет втолкнуть Украину в Евросоюз", - подчеркнул он.

Решение о совместном займе стран ЕС на сумму 90 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы, было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов. Из этой суммы 60 миллиардов евро планируется потратить на военную помощь, приоритет установлен для вооружений из стран Европы

Сообщалось, что Венгрия, Словакия Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.