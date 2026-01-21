Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США - РИА Новости, 21.01.2026
22:16 21.01.2026
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США - РИА Новости, 21.01.2026
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США
в мире
дания
гренландия
нато
сша
дональд трамп
евросоюз
в мире, дания, гренландия, нато, сша, дональд трамп, евросоюз
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США

Сидоров: Дания не выйдет из НАТО, а ЕС придется сдать Гренландию

Замок Кронборг в Дании
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дания не будет пытаться выйти из НАТО даже из-за притязаний США на Гренландию, вместо этого Европа, которая понимает необходимость сдачи острова, будет искать наименее оскорбительную для себя формулу, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова Андрей Сидоров.
Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии ради обеспечения собственной и международной безопасности. Он также подчеркнул, что только Штаты способны защитить остров.
СМИ: в ЕС запутались в планах Трампа о Гренландии после его речи в Давосе
Вчера, 22:12
"Если Дания выйдет из НАТО - много ли потеряет альянс? Да, Дания контролирует пролив, это важно, но Дания никуда не выйдет. Дело в том, что им (Евросоюзу - ред.) надо просто найти формулу, которая была бы не такой оскорбительной. Что европейцев больше всего коробит? То, что Трамп не считается с их личным эго. США всегда рассматривали европейцев как сателлитов, которые сами ничего не смогут сделать", - сказал агентству Сидоров.
По словам эксперта, "потуги" европейцев претендовать на какие-либо высоты в военной сфере американцы всегда встречали либо с ухмылкой, либо откровенным смехом.
"Европа передала США все полномочия по своей безопасности. Теперь они это расхлебывают. Им надо сдаться, они понимают, что это необходимо, но им очень не хочется терять лицо", - уточнил собеседник агентства.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп готов заплатить за Гренландию, если в этом будет необходимость
Вчера, 21:32
 
