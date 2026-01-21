https://ria.ru/20260121/sidorov-2069434562.html
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США - РИА Новости, 21.01.2026
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США
Дания не будет пытаться выйти из НАТО даже из-за притязаний США на Гренландию, вместо этого Европа, которая понимает необходимость сдачи острова, будет искать... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T22:16:00+03:00
2026-01-21T22:16:00+03:00
2026-01-21T22:16:00+03:00
в мире
дания
гренландия
нато
сша
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_137:0:1911:998_1920x0_80_0_0_7f03f3c6c5b7a6f52cea444529f58d13.jpg
https://ria.ru/20260121/es-2069434103.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069428128.html
дания
гренландия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154951/65/1549516586_358:0:1689:998_1920x0_80_0_0_0a5d79e9f9ae9ad143b0800ba71daa81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, гренландия, нато, сша, дональд трамп, евросоюз
В мире, Дания, Гренландия, НАТО, США, Дональд Трамп, Евросоюз
Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США
Сидоров: Дания не выйдет из НАТО, а ЕС придется сдать Гренландию
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дания не будет пытаться выйти из НАТО даже из-за притязаний США на Гренландию, вместо этого Европа, которая понимает необходимость сдачи острова, будет искать наименее оскорбительную для себя формулу, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова Андрей Сидоров.
Президент США Дональд Трамп
, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе
, заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии
ради обеспечения собственной и международной безопасности. Он также подчеркнул, что только Штаты способны защитить остров.
"Если Дания
выйдет из НАТО
- много ли потеряет альянс? Да, Дания контролирует пролив, это важно, но Дания никуда не выйдет. Дело в том, что им (Евросоюзу
- ред.) надо просто найти формулу, которая была бы не такой оскорбительной. Что европейцев больше всего коробит? То, что Трамп не считается с их личным эго. США всегда рассматривали европейцев как сателлитов, которые сами ничего не смогут сделать", - сказал агентству Сидоров.
По словам эксперта, "потуги" европейцев претендовать на какие-либо высоты в военной сфере американцы всегда встречали либо с ухмылкой, либо откровенным смехом.
"Европа передала США все полномочия по своей безопасности. Теперь они это расхлебывают. Им надо сдаться, они понимают, что это необходимо, но им очень не хочется терять лицо", - уточнил собеседник агентства.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон
от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.