Эксперт рассказал, как ЕС сдаст Гренландию США

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дания не будет пытаться выйти из НАТО даже из-за притязаний США на Гренландию, вместо этого Европа, которая понимает необходимость сдачи острова, будет искать наименее оскорбительную для себя формулу, выразил мнение в беседе с РИА Новости доцент исторического факультета МГУ имени Михаила Ломоносова Андрей Сидоров.

Президент США Дональд Трамп , выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе , заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии ради обеспечения собственной и международной безопасности. Он также подчеркнул, что только Штаты способны защитить остров.

"Если Дания выйдет из НАТО - много ли потеряет альянс? Да, Дания контролирует пролив, это важно, но Дания никуда не выйдет. Дело в том, что им ( Евросоюзу - ред.) надо просто найти формулу, которая была бы не такой оскорбительной. Что европейцев больше всего коробит? То, что Трамп не считается с их личным эго. США всегда рассматривали европейцев как сателлитов, которые сами ничего не смогут сделать", - сказал агентству Сидоров.

По словам эксперта, "потуги" европейцев претендовать на какие-либо высоты в военной сфере американцы всегда встречали либо с ухмылкой, либо откровенным смехом.

"Европа передала США все полномочия по своей безопасности. Теперь они это расхлебывают. Им надо сдаться, они понимают, что это необходимо, но им очень не хочется терять лицо", - уточнил собеседник агентства.