СМИ: шведский пенсионный фонд продал большую часть своих облигаций США
16:54 21.01.2026
СМИ: шведский пенсионный фонд продал большую часть своих облигаций США
СМИ: шведский пенсионный фонд продал большую часть своих облигаций США - РИА Новости, 21.01.2026
СМИ: шведский пенсионный фонд продал большую часть своих облигаций США
Шведский пенсионный фонд Alecta с начала прошлого года продал большую часть находящихся у него во владении казначейских облигаций США, заявил главный... РИА Новости, 21.01.2026
© Flickr / flo_pШведский флаг
Шведский флаг - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Flickr / flo_p
Шведский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Шведский пенсионный фонд Alecta с начала прошлого года продал большую часть находящихся у него во владении казначейских облигаций США, заявил главный инвестиционный директор фонда Пабло Берненго (Pablo Bernengo).
«
"Продажа активов составляет большую часть нашей доли… Это связано со снижением предсказуемости политики США в сочетании с большим дефицитом бюджета и растущим государственным долгом", - цитирует Берненго агентство Bloomberg.
По данным газеты Dagens Industri, которые приводит Bloomberg, на начало прошлого года года Alecta владела облигациями США на сумму около 100 миллиарда крон (11 миллиардов долларов).
Также во вторник агентство сообщало, что датский пенсионный фонд Akademiker Pension планирует избавиться от облигаций США к концу января из-за ситуации с Гренландией.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
 
В мире, США, Гренландия, Дональд Трамп, Швеция
 
 
