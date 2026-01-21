Рейтинг@Mail.ru
Одноклассники представили новые шоу о здоровье и медицине
10:58 21.01.2026
Одноклассники представили новые шоу о здоровье и медицине
2026
Одноклассники представили новые шоу о здоровье и медицине

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники запустила новые проекты, посвященные здоровью и поддержанию самочувствия. Оригинальные шоу ориентированы, в первую очередь, на старшую аудиторию, для которой эта тематика особенно актуальна и близка.
Первый проект — подкаст "Без Халатов", где экспертами выступают известные врачи. Вместе с постоянным ведущим Александром Мясниковым они обсуждают актуальные вопросы, касающиеся здоровья, которые интересуют пользователей и медицинское сообщество. Разговор ведется в легкой, непринужденной манере, без специальных терминов на понятном широкой аудитории языке.
Второй проект — ежедневное шоу "Центр здоровья". Каждый будний день в 12:00 по московскому времени в ОК проходит прямой эфир с врачами-специалистами из разных областей. Пользователи могут задавать вопросы по самым разным темам: о профилактике различных заболеваний, поддержании здоровья и советам по правильному образу жизни. Шоу представляет собой живой диалог с профессионалами, где может принять участие любой желающий.
"Забота о здоровье — одна из главных тем, волнующих наших пользователей, особенно аудиторию старшего возраста. Новые тематические шоу в ОК — это возможность сделать экспертные знания врачей максимально доступными и понятными для каждого. Мы видим, как живой диалог с профессионалами помогает людям лучше понимать свое здоровье, не бояться обращаться за советом и активнее заботиться о себе. Мы планируем развивать это направление и создавать еще больше полезного контента для нашей аудитории", – комментирует директор по маркетингу и контенту ОК, Борис Мокроусов.
 
