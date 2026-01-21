В Саратовской области завели дело из-за некачественного питания в школах

САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Саратовской области из-за предоставления детям в школах Балашовского района некачественных услуг питания, сообщили в региональном СУСК.
"Следственным отделом по городу Балашов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности), в связи с нарушением прав учащихся общеобразовательных учреждений. Следствием предварительно установлено, что в период с 12 января по 21 января 2026 года на территории города Балашова и Балашовского района Саратовской области учащимся общеобразовательных учреждений предоставлялись услуги питания, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей", - говорится в сообщении следственного управления в Telegram-канале.
Ранее во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин провел из Москвы совещание по видеоконференцсвязи, в ходе которого раскритиковал власти Саратовской области за организацию школьного питания на примере Балашовского района и призвал навести порядок в этой сфере, лучше контролировать качество поставляемых продуктов. Он отреагировал на обращения в общественную приемную в Саратове, которые поступили от родителей и педагогического коллектива по ситуации в одной из школ Балашова, где наказали директора. Володин призвал правительство и депутатский корпус разобраться в ситуации, а не искать "стрелочка".
После этого губернатор Роман Бусаргин в своем канале на платформе Max сообщил, что в связи с системными недоработками со стороны профильного ведомства, принято решение объявить выговор с занесением в личное дело министру образования Саратовской области Александру Пажитневу и его заместителю, курирующему направление школьного питания. Глава региона призвал не допускать в районах к работе недобросовестных поставщиков продуктов.
Прокуратура Саратовской области также начала проверку информации о нарушении прав учащихся образовательных организаций Балашовского района при организации питания. Надзорное ведомство привлекло к проверке специалистов регионального Роспотребнадзора и министерства образования.
